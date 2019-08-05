Когда байопик об Элвисе Пресли увидит мир: названа дата

Картина расскажет о жизни легендарного певца

Элвис Пресли Фото: Getty Images

Новый байопик о певце Элвисе Пресли режиссера База Лурмана выйдет на экраны 1 октября 2021 года, сообщает Deadline. Как известно, звезду сыграет молодой актер Остин Батлер. Ради новой роли Батлер, блондин от природы, покрасил волосы в черный цвет, чтобы быть еще больше похожим на своего героя Элвиса Пресли.

Смотрите видео о том, как сотни Элвисов приехали в Австралию на свой фестиваль:

Стоит отметить, что съемки киноленты начнутся в начале 2020 года в Австралии. Фильм расскажет о пути Пресли от бедного певца до иконы американского рока за два десятилетия.

Напомним, ранее певица Лана Дель Рей опубликовала на своей странице в Facebook песню Elvis. Эта композиция также вошла в саундтрек к новому документальному фильму об Элвисе Пресли под названием "Король".

В сети появились редкие снимки, как Элвис Пресли проходил службу в армии. Изначально в военном ведомстве хотели использовать Пресли в качестве инструмента популяризации призыва на военную службу, но певец посчитал, что такой вариант подорвет его репутацию, и согласился на обычную службу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram