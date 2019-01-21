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Когда объявят номинантов кинопремии "Оскар 2019": названа дата

Сама церемония награждения пройдет уже в феврале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Когда пройдет "Оскар 2019"
Когда пройдет "Оскар 2019"
Фото: Getty Images

Американская академия киноискусств завтра, 22 января объявит основных номинантов на премию "Оскар", которая обрастает скандальными подробностями. Имена претендентов на лучшие награды в кинематографе объявят в 15:20 по киевскому времени. Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства.

Стоит отметить, что 4 февраля для номинантов будет устроен традиционный обед. А вот финальное голосование за претендентов на "Оскар" завершится 19 февраля.

Напомним, что сама 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, церемония награждения кинопремии впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего. Но, по информации инсайдеров The Hollywood Reporter, организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

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Источник: Сегодня
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