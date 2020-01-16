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"Когда переварим ее историю": создатель "Короны" признался, появится ли персонаж Меган Маркл в сериале

Режиссер отметил, что снимает только о тех событиях, которые произошли минимум 20 лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix постепенно готовит зрителей к премьере нового сезона сериала "Корона". Например, трейлер нового сезона проекта стал настоящим хитом сети, но на фоне скандала в королевской семье, многих интересует появится ли персонаж Меган Маркл в дальнейших сезонах. Как известно, сериал "Корона" рассказывает о королевской семье, британской королеве и ее окружении.

Меган Маркл и принц Гарри отказываются от своих королевских обязанностей, смотрите подробности:

Ситуацию прояснил режиссер сериала "Корона" Питер Морган. Он отметил, что в шоу пока не появится персонаж Меган Маркл.

По словам Моргана, ему некомфортно снимать о том, что происходит прямо сейчас, и для осмысления истории Меган должно пройти время. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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"Должно пройти 15-20 лет, смениться поколение между тобой и событиями, о которых ты рассказываешь. Подождем 20 лет и посмотрим, что сказать о Меган Маркл. Что говорить о ней сейчас, я не знаю. Она станет интересной через 20 лет, когда мы переварим ее историю и влияние", — рассказал режиссер в интервью, которое режиссер давал еще до того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия старших членов британской королевской семьи.

Напомним, что в четвертом сезоне "Короны" появится персонаж принцессы Дианы.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри намерены сложить королевские обязанности.

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