Когда выйдет четвертый сезон сериала "Корона": что известно о сюжете и актерском составе

Оливия Колман вернется в роли королевы Елизаветы II, а для Маргарет Тэтчер будет выделена главная сюжетная линия

Поклонники исторического драматического сериала "Корона", посвящённого правлению королевы Елизаветы II с нетерпением ожидают его продолжения. И это не удивительно, ведь сериал рассказывает о закулисье самых известных королевских домов мира, где нередки интриги, любовные связи, махинации, оказавшие влияние на вторую половину двадцатого века. Кризис коронавируса затронул практически всю мировую киноиндустрию, но съёмки четвёртого сезона сериала "Корона" удалось завершить в середине марта до объявления тотального карантина.

Netflix ещё не подтвердил точную дату выхода четвёртого сезона в эфир. Ожидается, что это произойдёт уже в ноябре-декабре 2020 года и поклонники смогут увидеть продолжение истории, в которой появятся такие фигуры, как Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и принц Чарльз.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, что на данный момент известно о четвертом сезоне "Короны".

Кадр из сериала "Корона" Фото: Imdb.com

Актерский состав

Поскольку сериал повествует о большом отрезке времени правления Елизаветы ІІ, то каждые два сезона происходит замена актёров. Клэр Фой – английская актриса, обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус", исполняет роль королевы в первом и втором сезоне. В третьем и четвёртом сезоне в роли королевы мы увидим Оливию Колман – английскую "оскароносную" актрису. Для пятого сезона на роль королевы выбрана Имельда Стонтон – знаменитая британская актриса театра и кино.

Всех актёров, сыгравших главные роли в третьем сезоне мы увидим в четвёртом. Однако к ним присоединятся и новые актёры, которые сыграют важных исторических персонажей той эпохи. В роли будущей принцессы Уэльской мы увидим Эмму Коррин.

"Думать о том, что я присоединяюсь к такой невероятно талантливой актёрской семье казалось чем-то нереальным", – призналась Эмма Коррин в официальном Twitter-аккаунте сериала "Корона".

Эмма Коррин в образе принцессы Дианы на съемках сериала "Корона" Фото: Pinterest

В роли принца Филиппа снимается Тобиас Мензис, в роли принца Чарльза – Джош О`Коннор, а роль принцессы Анны воплотит Эрин Доэрти.

Знаменитую актрису Хелену Бонэм Картер мы увидим в роли принцессы Маргарет. А звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон сыграет важную политическую персону – премьер-министра консерваторов Маргарет Тэтчер и, вероятно, что её лидерство и взаимоотношения с королевой будут центральными сюжетными линиями в четвёртом сезоне.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Imdb.com

Что известно о сюжете четвертого сезона сериала "Корона"

Хотя точный промежуток времени сюжетной линии еще официально не подтвержден, предполагается, что события четвёртого сезона охватывают период от конца семидесятых до начала девяностых годов. Как сообщает The Times, в эпизодах будут представлены разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, когда та была премьер-министром в столь бурный период для королевской семьи: конфликт между ними из-за апартеида в Южной Африке, а также значимые политические события того времени – забастовка шахтёров и Фолклендская война 1982 года.

Вероятно мы встретимся с президентом США Рональдом Рейганом и увидим, как складывались его отношения с королевой, так как в предыдущих трех сезонах мы видели большинство президентов США. Непременно нам покажут события, разворачивающиеся вокруг принца Чарльза и принцессы Дианы – их свадьбу, рождение принцев Уильяма и Гарри, поездка Чарльза и Дианы в Австралию, известный взлом в Букингемском дворце, который организовал Майкл Фэган.

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Также актер Джош О'Коннор, который играет принца Чарльза в сериале, сказал, что его персонаж будет изображен в более жестоком свете в четвертом сезоне. Один эпизод будет посвящен началу любовного треугольника между Чарльзом, его будущей женой Камиллой и ее парнем Эндрю Паркером-Боулзом.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Imdb.com

Структура сериала

Весь сериал разделен на сезоны, охватывающие десятилетние периоды правления королевы Елизаветы ІІ. Изначально планировали снять шесть сезонов, но в итоге пришли к решению завершить сериал на пятом сезоне. В каждом сезоне по десять часовых эпизодов – десять серий, которые повествуют о жизни Елизаветы с её молодых лет до наших дней.

Первый сезон вышел на Netflix в начале ноября 2016 года и охватывает период от начала сороковых годов до начала пятидесятых прошлого века. Начинается он со свадьбы королевы Елизаветы и принца-консорта Филиппа в 1947 и финиширует расторжением помолвки её сестры принцессы Маргарет и Питера Таунсенда.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Imdb.com

Во втором сезоне, который вышел в начале декабря 2017 года, показаны события от середины пятидесятых годов и происходящего в этот момент Суэцкого кризиса, до отставки третьего премьер-министра королевы, Гарольда Макмиллана и рождения принца Эдварда в 1964 году.

В третьем сезоне, который зрители увидели в середине ноября 2019 года, отображён период от середины шестидесятых до середины семидесятых годов прошлого века. Создатели сериала рассказывают нам о правлении Гарольда Вильсона и Эдварда Хита в качестве премьер-министров.

Четвёртый сезон о событиях конца семидесятых – восьмидесятых годов прошлого века. В пятом, финальном сезоне речь пойдёт о царствовании королевы в конце ХХ – начале ХХІ века.

Сколько сезонов будет у сериала "Корона"

Создатели сериала подтвердили, что пятый сезон будет последним, хотя изначально сценарист сериала Питер Морган думал, что будет шесть сезонов. Пятый сезон станет лаконичным завершением истории.

Примечательно, что сама королева Елизавета II не смотрит сериал "Корона", как и остальные члены королевской семьи.

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