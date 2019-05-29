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Когда выйдет последняя серия сериала "Чернобыль": дата и где смотреть

5 серия сериала "Чернобыль" выйдет уже через несколько дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

Телеканал HBO опубликовал трейлер 5 серии мини-сериала "Чернобыль", который стал самым рейтинговым в истории сериалом, опередив даже "Игру престолов".

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

Заключительную 5 серию сериала "Чернобыль" покажут 3 июня. Эпизод получил название "Вечная память".

В Украине можно посмотреть 5 серию "Чернобыля" тоже. Эпизод доступен для легального просмотра на платформах oll.tv и megogo.net.

В предыдущей 4 серии Валерий Легасов и советский вице-премьер-министр Борис Щербина рассматривали возможность использования лунных вездеходов для удаления радиоактивного мусора. В четвертом эпизоде Ульяна столкнулась с препятствием правительства, пытаясь определить причину взрыва.

Напомним, сериал "Чернобыль" сняла блестящая команда профессионалов. Создатель – Крейг Мазин ("Очень страшное кино", "Мальчишник" и "Без чувств"). Режиссером проекта выступил швед Юхан Рэнк ("Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипы для Мадонны и Рианны). 

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Источник: Сегодня
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