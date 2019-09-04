Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

В этом году на фестивале будут действовать четыре резиденции

Koktebel Jazz Festival 2019 Фото: пресс-служба

В Киеве, на Трухановом острове, 6-8 сентября пройдет Koktebel Jazz Festival. Событие пройдет в новом формате – "Джаз Коктебель: Творча Дача" и впервые за 17-летнюю историю в украинской столице. В этом году фестиваль посетят такие гости, как "Куклы Клауса", "Роялькіт", Goncharova Project, Grozovska Band, Usein Bekirov Quartet и др.

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В этом году на фестивале будут действовать четыре резиденции: "Остров Крым", Koktebel beach Club, Koktebel Jazz и детская резиденция "Jazz Kids". Каждая из резиденций транслирует очень важную для Джаз Коктебель тему, которые переплетутся и сольются в общий характер и атмосферу.

Koktebel Jazz Festival 2019: расписание выступлений в резиденции "Остров Крым"

6 сентября

Пройдет ретроспектива легендарного крымского рока и не менее культового крымского рок-клуба "2 капитана". Выступят Lithium, Куклы Клауса, а также гости Острова – группа AVA. Выступление группы "Шатур-Гудур" порадует ценителей этого жанра.

7 сентября

Слушатели смогут насладиться музыкой Dreamdrift, Usein Bekirov Quartet, Atomic Simao и др.

8 сентября

В заключительный день выступят Blake Moloka, DAAMAGE, "Роялькіт". Тут же пройдут кинопоказы, будет работать традиционная Open Stage, где сможет заявить о себе новая украинская музыка, спектакли от PostPlay театра, и многое другое.

Koktebel Jazz Festival Фото: пресс-служба

Koktebel Jazz Festival 2019: расписание выступлений в резиденции Koktebel beach Club

Это резиденция электронной музыки и live. Тут будет расслабленно, беззаботно и и очень по-коктебельски. Тут будет проходить "Lounge Йога" – открытые уроки йоги от мастеров под специальное музыкальное сопровождение, ди-джей сеты от резидентов фестиваля, прозвучит необыкновенный проект "Sunset Jazz +" – коллаборации ведущих украинских диджеев с джазовыми музыкантами, творческие встречи и диалоги с художниками, писателями и арт-критиками и многое другое.

Koktebel Jazz Festival 2019: расписание выступлений в резиденции Koktebel Jazz

Откроет резиденцию выступление джаз-бенда из города Бахмут Донецкой области. Тут представят свои новые проекты такие друзья и резиденты фестиваля как Роман Коляда и Павел Игнатьев, квартеты Родиона Иванова и Михаила Менделеенко, порадуют этно-джазом Татьяна Гончарова и Envoys Group Quintet. Если вы посетите джазовую резиденцию Джаз Коктебель 7 и 8 сентября и вы сможете ответить на вечный вопрос: "Где джаз на Джаз Коктебель?".

Ведущим концерта станет Алексей Коган. Он же специально проведет любимую многими программу "Слушаем джаз вместе". Для ценителей и просто людей заинтересованных подготовлена специальная программа Vintage Jazz и арт-куратор этой программы Майк Кауфман-Портников порадует всех рассказами об истории джаза.

Koktebel Jazz Festival 2019: расписание выступлений в резиденции "Jazz Kids"

На Детской Резиденции "Jazz Kids" малышей ждут полезные и интересные мастер-классы, уроки ленд-арта и рисования. Лучшие детские джазовые коллективы Киева покажут своё прочтение джазовых произведений, а 8 сентября состоится премьера театрально-музыкальной фантазии: THE MUSICIANS OF BREMEN.

Напомним, в прошлом году музыкальный фестиваль на берегу моря Koktebel Jazz Festival прошел с 16 по 19 августа в Черноморске на пляже б/о "Чайка".

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