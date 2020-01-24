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"Коллаборация трех культур": чем привлекает премьера трека Miami от NK, Jacob Forever и Jessy Frank

Трек Miami записывали на легендарной студии звукозаписи в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Настя Каменских, Jacob Forever и Jessy Frank
Настя Каменских, Jacob Forever и Jessy Frank
Фото: пресс-служба

В пятницу, 24 января состоялась долгожданная премьера – трек Miami. Это коллаборация трех культур от NK | Насти Каменских, всемирно известного исполнителя реггетона Джейкоба Форевер (Jacob Forever) и доминиканского молодого артиста Джесси Франко (Jessy Frank).

Смотрите подробности о новой испаноязычной песне "Майами":

Стремительно покорив Латинскую Америку и мировые музыкальные чарты, первой среди украинских исполнителей, NK | Настя Каменских знакомит мир с Украиной и ее культурой. За океаном уже знают не только об украинской сопилке, но и о богатой талантами Украине. Поэтому новая коллаборация украинской поп-дивы NK, трек Miami, не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ.

Настя Каменских, Jacob Forever и Jessy Frank
Настя Каменских, Jacob Forever и Jessy Frank
Фото: пресс-служба

"Я работал со многими крутыми мировыми артистами, поэтому могу подтвердить – NK – настоящий профессионал, она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней – еще больше", – прокомментировал работу с NK Джейкоб Форевер.

Совместной работой с NK впечатлен и Джесси Франк: "Очень круто работать с талантливой украинкой, которая так стремительно покорила Латинскую Америку и продолжает покорять радиостанции еще и в США и Канаде. У нас вышла крутая коллаборация и еще лучше трек, поэтому слушайте, наслаждайтесь и заряжайтесь позитивом. Viva Ucrania".

Трек Miami записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие. Над треком Miami работали ведущие американские музыкальные специалисты. Песню артисты посвятили "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых".

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"Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами", – отметила NK.

Напомним, что это уже не первая успешное сотрудничество NK со звездами мирового уровня. Дебютный англо-испаноязычный трек NK Peligroso возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, – так в результате появился совместный ремикс на Peligroso.

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