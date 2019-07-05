Команда ОМКФ снялась в праздничном видеоролике к 10-летию кинофестиваля

В этом году Одесский международный кинофестиваль празднует 10-летний юбилей

Команда ОМКФ Фото: oiff.com.ua

Юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого выступает телеканал "Украина", стартует 12 июля. Специально к юбилею команда ОМКФ, который объявил фильм-открытие и фильм-закрытие кинофестиваля, снялась в праздничных видеороликах.

В 2010 году первый Одесский международный кинофестиваль создавался усилиями только трех десятков человек. Многие из них – до сих пор в команде ОМКФ, которая за этот период стала почти в десять раз больше.

Тех, кто обычно остается за кадром, а точнее – за кулисами грандиозного кинофестиваля, показала в праздничных роликах режиссер Тоня Ноябрева - лауреат прошлогоднего Одесского международного кинофестиваля.

"Помню, как все начиналось – уже тогда, в 2010 году, наша команда понимала, что создает уникальное мероприятие, которое станет важным кинособытием не только в Украине, но и во всей Европе. Сегодня ОМКФ – это один из крупнейших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе, к нам приезжают зрители, творческие группы, кинопрофессионалы и звезды со всего мира. Такое масштабное киномероприятие могут создавать только настоящие профессионалы. Приятно, что большая часть нашей команды – люди, которые работают над ОМКФ уже много лет. Эта наша устойчивость и единодушие – показатель настоящей преданности своему делу каждого участника нашей команды", – рассказала президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Напомним, 13 июля на Потемкинской лестнице покажут культовый фильм "Казаки" (1928) производства MGM. А 19 июля зрители увидят уникальный музыкальный медиа перформанс-оперу "Лестница в ..." Влада Троицкого. Это шоу создается специально к юбилейному Одесскому международному кинофестивалю.

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