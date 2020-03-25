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Смотрите на OLL.TV

Комедия "Мої думки тихі" доступна легально онлайн: где посмотреть

С 24 марта "Мої думки тихі" можно посмотреть эксклюзивно на OLL.TV

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:20

С сегодняшнего дня смотрите хитовую комедию "Мої думки тихі" на сервисе интернет-телевидение OLL.TV. Лента Антонио Лукича должна была появиться в легальном доступе в конце весны, однако в связи с карантинными мероприятиями было принято решение устроить онлайн-премьеру раньше. Авторы стимулируют оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами.

"Именно сейчас людям необходимо отвлечься и вспомнить, что такое смех и любовь родных и близких людей, даже если вы и ваша мама, бабушка находитесь в разных домах, вы можете устроить сеанс одновременного просмотра дистанционно. Поверьте, вам будет о чем поговорить сразу после фильма", – говорит продюсер фильма Дмитрий Суханов.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Мої думки тихі"
Фото: YouTube

Напомним, комедия "Мої думки тихі" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили почти 10 миллионов гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 тысяч зрителей.

"Сейчас фильм доступен для онлайн-просмотра только на территории Украины, но мы работаем над тем, чтобы зрители во многих странах смогли посмотреть его на локальных платформах", – комментирует продюсер Алла Белая.

Ирма Витовская рассказала о двух новых фильмах:

По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украины" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек – мама Вадима.

В главных ролях – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

С 24 марта украинскую комедию "Мої думки тихі"
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Ранее мы рассказывали, почему стоит посмотреть фильм "Мої думки тихі".

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