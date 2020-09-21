Комедийный сериал "Шиттс Крик" установил рекорд на "Эмми-2020"
Ситком завоевал не только любовь зрителей, но и кинокритиков
В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми" и были объявлены все победители. Награда за лучший драматический сериал досталась "Наследникам", а за комедийный сериал – канадскому "Шиттс Крик", который установил новый рекорд в своей номинации и выиграл семь статуэток "Эмми".
Комедийный сериал "Шиттс Крик", созданный Юджином Леви и его сыном Дэном Леви, был номинирован на 15 премий "Эмми" и в итоге охватил победы во всех основных актерских номинациях, а также за лучший сценарий и режиссуру.
Команда сериала "Шиттс Крик" собралась вместе, чтобы смотреть церемонию награждения "Эмми".
Сериал "Шиттс Крик" выходит с 2015 года на телеканале CBC Television. Сюжет сериала повествует о семье Роуз: Джонни, Мойри и их дети Алексис и Дэвид были разорены из-за чрезмерного доверия их финансовому менеджеру, который внезапно исчез. У семьи остался лишь маленький доход и собственность в крошечном городке Шиттс Крик, которую когда-то Джонни купил сыну. Семья планирует начать жизнь с чистого листа в Шиттс Крик, но сперва им необходимо прижиться в двухкомнатном мотеле.
Сейчас у сериала "Шиттс Крик" шесть сезонов, премьера последнего состоялась в январе этого года.
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