Комедийный сериал "Шиттс Крик" установил рекорд на "Эмми-2020"

Ситком завоевал не только любовь зрителей, но и кинокритиков

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми" и были объявлены все победители. Награда за лучший драматический сериал досталась "Наследникам", а за комедийный сериал – канадскому "Шиттс Крик", который установил новый рекорд в своей номинации и выиграл семь статуэток "Эмми".

Комедийный сериал "Шиттс Крик", созданный Юджином Леви и его сыном Дэном Леви, был номинирован на 15 премий "Эмми" и в итоге охватил победы во всех основных актерских номинациях, а также за лучший сценарий и режиссуру.

Кадр из сериала "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

Команда сериала "Шиттс Крик" собралась вместе, чтобы смотреть церемонию награждения "Эмми".

Кэтрин О'хара, Юджин Леви, Дэн Леви и Энни Мерфи Фото: instagram.com/schittscreek

Сериал "Шиттс Крик" выходит с 2015 года на телеканале CBC Television. Сюжет сериала повествует о семье Роуз: Джонни, Мойри и их дети Алексис и Дэвид были разорены из-за чрезмерного доверия их финансовому менеджеру, который внезапно исчез. У семьи остался лишь маленький доход и собственность в крошечном городке Шиттс Крик, которую когда-то Джонни купил сыну. Семья планирует начать жизнь с чистого листа в Шиттс Крик, но сперва им необходимо прижиться в двухкомнатном мотеле.

Сейчас у сериала "Шиттс Крик" шесть сезонов, премьера последнего состоялась в январе этого года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться