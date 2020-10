Комик Саша Барон Коэн убивает коронавирус сковородкой и носит маску вместо манкини: первый тизер и постер к "Борат 2"

Актер позировал для экстравагантного плаката продолжения фильма "Борат"

Уже несколько дней промо-кампания фильма "Борат 2" со знаменитым комиком и актером Сашей Бароном Коэном приковывает к себе внимание. Как мы писали ранее, нашумевший фильм выйдет перед президентскими выборами в США, а уже сегодня Amazon выпустила первый официальный тизер и провокационный постер. Сюжет держится в секрете, но по крайней мере объявлена дата премьеры – 23 октября. А по постеру и кадрам из тизера уже можно немного понять, что нас ждет в продолжении сатирической картины о казахстанском журналисте.

Рассказываем, что известно о "Борат 2" на данный момент.

Кто такой Борат?

Борат Сагдиев – вымышленный казахстанский журналист, которого играет Саша Барон Коэн. В первом фильме Борат покидает родину и отправляется в путешествие по США, чтобы снять репортаж. По дороге он смотрит эпизод сериала "Спасатели Малибу" и решает жениться на Памеле Андерсон.

Сатирическая комедия обрела успех в прокате: при бюджете в 18 миллионов долларов в кинотеатрах сборы составили более 261 миллиона долларов. К слову, показ фильма был запрещен в России, и это первый случай запрета непорнографического фильма в стране.

Вторая часть фильма получила название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" (Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan)

Постер к фильму "Борат 2"

Создатели фильма отдали дань уважения продолжающейся пандемии коронавируса, и на постере предстоящего фильма 48-летний Саша Барон Коэн предстал в защитной маске для лица, которую он надел вместо своего фирменного неонового монокини. Слоган на постере гласит: "Наденьте маску. Спасите жизнь".

Постер к фильму "Борат 2" Фото: www.amazon.com

А вот так выглядит неоновое зеленое монокини персонажа в фильме.

Борат Фото: themoviedb.org

Выборы в США и "Борат"

Поскольку фильм "Борат 2" снимался во время пандемии, в нем будет множество отсылок к актуальным событиям в мире. Не обойдется без политики. На днях в Twitter появился аккаунт, который якобы принадлежит правительству Казахстана. Когда в США состоялись дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, был опубликован пародийный ролик в поддержку Трампа. Президента восхвалили как защитника женщин, героя войны и отметили, что Трампа обожают темнокожие люди. Также в конце ролика появился призыв перейти на сайт "Казахстанцы против иностранного вмешательства", на котором всех патриотов Америки просят поддержать Трампа. Комичный ролик, как и сам сайт, оформлены в стилистике фильма "Борат", поэтому у фанатов не было сомнений, что это часть промо-кампании нового фильма.

Первый тизер фильма "Борат 2" с Сашей Бароном Коэном

В тизере Борат Сагдиев снова пребывает в США. Но теперь Борат не никому неизвестный журналист, а узнаваемая персона. В тизере можно увидеть кадр, как Бората на улице узнают случайные прохожие. В другом эпизоде Борат пытается победить коронавирус и ударяет сковородку об деревянную колонну. Также Борат решает оторвать "зеленую бумагу" от пола, не понимая, что это хромакей для съемок в студии.

Ранее мы сообщали, что после выборов в США выйдет сериал о Трампе – первые фото Брендана Глисона в роли главы Белого дома мы показали ранее.

