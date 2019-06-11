Хью Лори – 60! ТОП-5 лучших ролей британского актера
11 июня Хью Лори исполняется 60 лет! Вспоминаем самые яркие его роли
Известный британский актер Хью Лори 11 июня празднует свой день рождения. Звезде сериала "Доктор Хаус" исполняется 60 лет! Мы сделали подборку фильмов с участием актера, ведь его фильмография не ограничивается ролью Хауса.
Как Хью Лори стал подкаблучником:
Историческая комедия, которая объединяет четыре сезона комедийного телесериала и несколько отдельных фильмов. В шоу главную роль исполнял Роуэном Аткинсон, но участвовали в нем ныне популярные, а на тот момент молодые актеры, такие как Хью Лори, Колин Ферт, Стивен Фрай и другие. Сюжет этого телевизионного шоу строится на приключениях в различных исторических эпохах антигероя-эпонима Эдмунда Блэкэддер и его верного подручного Болдрика. Именно после этого шоу Лори и Фрай решились открыть свое шоу - "Шоу Фрая и Лори".
Это пародии двух молодых (еще в то время) талантливых британцев Хью Лори и Стивена Фрая на все подряд. В "Шоу Фрая и Лори" они были предоставлены сами себе. Даже пародии на допотопные фильмы и сейчас вызывают волну смеха и позитива. Что говорить, мастера кадра и словца на своем месте. Всего было снято 26 эпизодов в 4 сезонах, включая 35-минутный пилотный эпизод 1987 года. Хоть шоу и было популярным, по телевизору его показывали редко. Это не помешало актерам заполучить настоящее признание зрителей и сумасшедшую популярность.
Еще один совместный проект Лори и Фрая. Сериал получил 2 приза BAFTA TV Award: в 1992 году за лучший дизайн и в 1993 за лучшую графику. В сериале актерский состав несколько раз менялся, некоторые актеры (Франческа Фолан и Ричард Брейн) исполнили по несколько ролей. Помимо Стивена Фрая и Хью Лори в съемках всех 4 сезонов участвовали Роберт Доус, Джон Тёрнер и Джон Вуднатт. Сериал снят по мотивам цикла рассказов и романов П. Г. Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере и его находчивом камердинере Дживсе. Действия в телесериале разворачиваются в основном в Лондоне, его пригородах, и в Нью-Йорке в 1920-х — годах. Шоу и сейчас порадует своей живостью, актерской игрой и музыкой.
Медицинский сериал-детектив о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе, которого сыграл Хью Лори. Сериал стал настолько популярен, что по данным на 2013 год, шоу просмотрели более 80 млн зрителей, и он попал в "Книгу рекордов Гиннесса". В каждой серии можно провести параллель между Хаусом и Шерлоком Холмсом.
А вот это уже первая главная роль актера в полнометражном фильме. Картина рассказывает историю молодой супружеской пары, которая тщетно, но очень активно пытается завести ребенка, и при этом постоянно попадает в комические ситуации.
Сэм (Лори) работает на телевидении и мечтает написать свой собственный сценарий, но, как назло, пребывает в перманентном творческом кризисе, пока ему не приходит в голову спасительная мысль описать свою собственную жизнь, которая последние месяцы состоит только из супружеского долга, анализов и графика овуляции. Хью Лори также выступил вторым режиссером фильма.
Напомним, Хью Лори примет участие в съемках пилотного эпизода сериала "Авеню 5".
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