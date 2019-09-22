Комиксы, аниме и "Звездные войны": как проходит Comic Con Ukraine 2019 в Киеве

Косплееры в ярких костюмах различных персонажей приехали на фестиваль

Comic Con Ukraine 2019 Фото: Сегодня

В минувшую субботу, в Киеве стартовал фестиваль комикс-культуры Comic Con Ukraine 2019. Мероприятие также проходит и в воскресенье, 22 сентября, а местом локации является Арт-Завод Платформа. На Comic Con Ukraine побывала наш корреспондент и узнала, что же такого необычного в этом фесте.

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Участники мероприятия со всей Украины (косплееры – ред.) выступают на сцене в образах героев из комиксов, компьютерных игр, фильмов, аниме. Помимо этого, на Comic Con Ukraine в этом году приехали знаменитые голливудские актеры – Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо, а также программист и дизайнер видеоигр Джон Ромеро.

Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская 1/24

Очереди на вход образовались задолго до открытия, а на территории сразу же в глаза бросаются пестрые костюмы участников феста, в уши врезается громкая музыка, а сам ты сразу же топаешь на запах в зону фудкорта. Опомнившись, что есть мне особо не хочется, а вокруг много чего интересного, я рассмотрела, какие персонажи здесь представлены. Я и подумать не могла, к каким творениям может привести человека его фантазия! Различные мультяшные образы, яркие парики, девушки в сексуальных нарядах (чулочки, сеточка, кожа, перья, рога), парни в образах героев видеоигр, персонажей из "Звездных войн" и "Игры престолов". На фоне этих ребят, в куртке, свитере, шарфе и теплых ботинках, я чувствовала себя не в своей тарелке.

Кто думает, что все косплееры приезжают и наряжаются просто так – ошибаются. Дело в том, что все образы и выступления (мини-перформансы) оценивает жюри, а участники даже получают денежный приз за первое, второе и третье места.

Косплеер фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская

"Я поклонник "Звездных войн" и каждый раз стараюсь изобразить какого-то нового персонажа. В этом году решил перевоплотиться в Кайло Рена. Как видите, я и внешне на него поход", – рассказал один из косплееров.

Косплееры фестиваля Comic Con Ukraine 2019 Фото: Алина Устиловская

А вот ребята в образах Человека-Паука и Дэдпула рассказали, что решение участвовать было спонтанным, а костюмы выбирались практически за день до феста!

Однако не только костюмы участников меня поразили. На мероприятии представлен музей "Звездных войн", с детализированными моделями ручной работы! Как рассказал один из участников команды Yavin, на создание одной из моделей уходит от 8 месяцев до 4 лет! Произведения мастеров настолько понравились актерам и режиссерам культовой саги, что они даже оставили свои автографы на экспонатах!

Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская Музей "Звездных войн" Фото: Алина Устиловская 1/14

Еще одна команда умельцев представила на Comic Con Ukraine 2019 свои произведения. Металлические скорпионы, роботы, Веном, Чужой, Грут, драконы и много других шедевров ребята делают из вторсырья.

Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская Изделия из металла на Comic Con Ukraine Фото: Алина Устиловская 1/10

"Мы с товарищем решили попробовать, открыли свой цех и делаем вот такие статуи. На одну может уйти один день или неделя. Мы используем вторсырье: цепи, гайки, ключи, металлические листы и т.д", – рассказал один из мастеров.

И, конечно же, событием, которого ждали и участники, и зрители – встреча со звездами Дэнни Трехо и Кристофером Ллойдом. Сначала к публике вышел звезда трилогии "Назад в будущее" и рассказал о своих любимых сценах в этих фильмах, как он попал в кино и что ценит в актерах. А вот Трехо появился через несколько часов и зрители засыпали его вопросами.

Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо Фото: Алина Устиловская Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо Фото: Алина Устиловская Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо Фото: Алина Устиловская Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо Фото: Алина Устиловская Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо Фото: Алина Устиловская 1/5

Напомним, ранее Кристофер Ллойд опубликовал в Instagram несколько снимков, сделанных в столичном Успенском соборе.

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