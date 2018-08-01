Компания Apple выпустит сериал по мотивам старого фильма Терри Гиллиама

Терри Гиллиам станет исполнительным продюсером будущего сериала по мотивам ленты "Бандиты во времени"

Кадр из фильма "Бандиты во времени"

Компания Apple наконец завершает сделку по покупке прав на адаптацию фильма Терри Гиллиама "Бандиты во времени", чтобы создать по его мотивам сериал для стриминговой платформы Apple Music. Гиллиам будет исполнительным продюсером, сообщает THR.

Отмечается, что производством сериала на правах сопродюсирования займутся компании Anonymous Content, Paramount Television и Media Rights Capital.

Премьера оригинальной версии "Бандитов во времени" состоялась в далеком 1981 году. На фильм было потрачено пять миллионов долларов, и только в США лента собрала 42 миллиона долларов.

Сюжет "Бандитов во времени" рассказывает об 11-летнем Кевине, который однажды дома в шкафу обнаружил шестерых карликов – работников некого Верховного существа, которые украли у него карту с отметками всех пространственно-временных дыр. С помощью карты герои перемещаются по разным историческим эпохам, а Верховное существо преследует их.

Напомним, компания Apple взяла под свое крыло проект телевизионной адаптации цикла эпичных научно-фантастических романов Айзека Азимова "Основание". Права на этот проект изначально приобрела производственная контора Skydance Television.