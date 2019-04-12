Компания Disney анонсировала запуск собственного стримингового сервиса
Пользователей Disney + ожидают блоки рекомендуемого контента, новые сериалы или фильмы
Компания The Walt Disney Company, которая завершила сделку по приобретению активов 21st Century Fox Inc., готовится запустить собственный стриминговый сервис потокового вещания Disney+, пишет The Verge.
Стоит отметить, как в случае с Netflix, пользователей Disney + ожидают блоки рекомендуемого контента, новые сериалы или фильмы, добавленные на платформу и разные жанры. А вот в отличие от Netflix, в верхней части страницы сервиса будут расположены пять разделов с франшизами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.
По словам одного из топ-менеджеров компании Кевина Майера, Disney + будет доступен для потоковой передачи через смарт-телевизоры, веб-браузеры, планшеты и мобильные устройства, а также игровые приставки.
Запуск стримингового сервиса ожидается 12 ноября 2019 года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год.
Напомним, актриса Зои Кравиц сыграет в сериале для стримингового сервиса Disney.
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