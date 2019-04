Компания Disney анонсировала запуск собственного стримингового сервиса

Пользователей Disney + ожидают блоки рекомендуемого контента, новые сериалы или фильмы

Новый стриминговый сервис Disney+ Фото: The Verge

Компания The Walt Disney Company, которая завершила сделку по приобретению активов 21st Century Fox Inc., готовится запустить собственный стриминговый сервис потокового вещания Disney+, пишет The Verge.

Стоит отметить, как в случае с Netflix, пользователей Disney + ожидают блоки рекомендуемого контента, новые сериалы или фильмы, добавленные на платформу и разные жанры. А вот в отличие от Netflix, в верхней части страницы сервиса будут расположены пять разделов с франшизами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

По словам одного из топ-менеджеров компании Кевина Майера, Disney + будет доступен для потоковой передачи через смарт-телевизоры, веб-браузеры, планшеты и мобильные устройства, а также игровые приставки.

Запуск стримингового сервиса ожидается 12 ноября 2019 года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год.

Напомним, актриса Зои Кравиц сыграет в сериале для стримингового сервиса Disney.

