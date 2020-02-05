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Компания Disney подсчитала убытки от коронавируса

Убытки будут получены из-за закрытия парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Disneyland в Китае
Disneyland в Китае
Фото: Getty Images

Коронавирус, о котором мы вспоминали в подборке фильмов об эпидемиях, наносит ущерб крупным компаниям и студиям. Так, The Walt Disney Company сообщила об оценке убытков от последствий коронавируса в Китае в 175 миллионов долларов. Об этом сообщает CNBC.

В Китае завершили строительство больницы через две недели для больных коронавирусом, смотрите подробности:

Так, финансовый директор компании Кристин Маккарти отметила, что убытки будут получены из-за закрытия парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

"Закрытие парков произошло в то время, когда мы обычно наблюдаем высокую посещаемость Disneyland из-за китайского Нового года" — отметила Маккарти.

Пока неизвестно какие убытки потерпит киноиндустрия из-за коронавируса.

Стоит отметить, что согласно данным на 5 февраля число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 24 324 человека.

Напомним, ранее мы сделали материал о том, что известно о новом штамме вируса, который возник в Китае. Стоит отметить, что китайским медикам удалось победить новый коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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