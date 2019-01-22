Кому нужен интернет? Появился яркий трейлер фильма "Операция "Колибри"
В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард и Сальма Хайек
В сети наконец-то появился новый трейлер остросюжетного фильма "Операция "Колибри". Режиссером картины выступил канадец Ким Нгуйен.
Главные роли - двоюродных братьев из Нью-Йорка Винсента и Антона, которые пытаются проложить прямой оптический кабель из Канзаса в Нью-Джерси, сыграли Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард.
Такой ход даст им значительное преимущество в высокочастотном трейдинге на финансовом рынке, где используются компьютеры, которые могут продавать и покупать акции и ценные бумаги за доли секунды. Так что хороший интернет в данном случае играет большую роль.
А вот Сальме Хайек в картине досталась роль бывшего босса братьев Евы Торрес, которая решила их опередить в реализации плана. В широкий прокат фильм должен выйти 15 марта.
Напомним, на днях Warner Bros. опубликовала трейлер супергеройского фильма "Шазам!" с Закари Ливаем в главной роли.
А студия Paramount Pictures опубликовала и атмосферный ролик фильма "Кладбище домашних животных".