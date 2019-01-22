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Кому нужен интернет? Появился яркий трейлер фильма "Операция "Колибри"

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард и Сальма Хайек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
"Операция "Колибри"
"Операция "Колибри"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился новый трейлер остросюжетного фильма "Операция "Колибри". Режиссером картины выступил канадец Ким Нгуйен.

Главные роли - двоюродных братьев из Нью-Йорка Винсента и Антона, которые пытаются проложить прямой оптический кабель из Канзаса в Нью-Джерси, сыграли Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард.

Такой ход даст им значительное преимущество в высокочастотном трейдинге на финансовом рынке, где используются компьютеры, которые могут продавать и покупать акции и ценные бумаги за доли секунды. Так что хороший интернет в данном случае играет большую роль.

А вот Сальме Хайек в картине досталась роль бывшего босса братьев Евы Торрес, которая решила их опередить в реализации плана. В широкий прокат фильм должен выйти 15 марта.

Напомним, на днях Warner Bros. опубликовала трейлер супергеройского фильма "Шазам!" с  Закари Ливаем в главной роли.

А студия Paramount Pictures опубликовала и атмосферный ролик фильма "Кладбище домашних животных".

 

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Источник: Сегодня
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