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Концерт "Бумбокс" в Киеве: что нужно знать о событии

Музыканты презентуют зрителям свой новый альбом "Тайный код"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
"Бумбокс"
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба

В субботу, 9 ноября, во Дворце спорта украинская группа "Бумбокс" презентует свой новый альбом "Тайный код", который был анонсирован ранее.

Узнайте подробности, чем сейчас занимается группа "Бумбокс":

Концерт запланирован в рамках масштабного всеукраинского тура, который начался 19 сентября и завершится 28 ноября. Ребята обещают зрителям искренний вокал от лидера группы Андрея Хлывнюка, море лирики и будоражащей до мурашек музыки.

Что касается альбома, то над ним ребята трудились несколько лет в звукозаписывающих студиях по всему миру – в Украине, Франции и США. В процессе создания пластинки из группы ушли гитарист и басист, однако это не помешало музыкантам закончить работу.

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Стоит отметить, что это самый большой альбом группы за 15 лет существования. В него вошли 11 песен, три из которых уже стали суперхитами – "Бездна", "Твой на 100%" и "Держи меня".

Цена билетов: 549-889 грн.

Также предлагаем вспомнить самые известные хиты группы "Бумбокс":

"Вахтерам"

"Квіти у волоссі"

"Безодня" (дуэт с Тиной Кароль)

"Сандали", ("За буйки")

"Хоттабыч"

Напомним, группа "Бумбокс" отменила свой концерт в Северодонецке. Выступление было запланировано на 16 ноября.

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