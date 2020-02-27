Концерт голограммы Уитни Хьюстон: почему зрители остались недовольны

Первый концерт состоялся в Великобритании

В Сети появились первые видео с гастрольного тура голограммы певицы Уитни Хьюстон, который начался в Великобритании. Зрители остались недовольны.

Уитни Хьюстон Фото: Getty Images

Первый концерт состоялся в британском городе Шефилд, в котором приняли участие также и реальные вокалисты, музыканты, танцоры, сообщается в Instagram.

Подробности смотрите видео:

Многие зрители, побывавшие на шоу, высказались критически о нем. Свои впечатления британцы написали в Instagram.

INSTAGRAM

"Движения губ не совпадают с песней, вообще не похожа на Уитни Хьюстон, даже объяснять не нужно – все не то, движения не те, никаких эмоций не передает", "Это не Уитни", – раскритиковали выступление зрители.

INSTAGRAM

Концерты с голограммой Хьюстон должны пройти в рамках тура The Whitney Houston Hologram в Европе, США и Мексике.

Напомним, ранее лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о том, что у звезды были бисексуальные наклонности, о которых ранее говорил ее супруг Робин Кроуфорд. Мужчина первым заговорил о бисексуальности Хьюстон и отметил, что за 14 лет совместной жизни узнал о звезде все.

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