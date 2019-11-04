Концерт Любови Успенской в Киеве: какие сюрпризы приготовила певица

Вместе с Успенской свои хиты исполнят известные артисты

Любовь Успенская Фото: пресс-служба

10 ноября в 19:00 состоится большой сольный концерт легенды эстрадной музыки Любови Успенской в киевском Дворце Спорта. Стали известны имена звездных гостей, которых певица в свой вечер пригласила разделить с ней сцену.

Смотрите видео о новой украиноязычной песне Любови Успенской:

Поздравят артистку своими выступлениями на юбилейном концерте "История одной любви" народная певица Украина Ирина Билык, репер CYGO, в дуэте с которым Любовь исполнит супер-хит, покоривший просторы интернета "Panda E", "Одинокий гордый" Сергей Мироненко известный, как финалист проекта "Шанс", талантливый исполнитель из Грузии Леван Кбилашвили, а также "Золотая скрипка" Армении Эдгар Акопян.

Отметим, что подготовка к всеукраинскому туру Любови Успенской длится уже несколько месяцев. Сама артистка призналась, что готовит для украинских поклонников уникальную программу в сопровождении расширенного состава музыкантов.

"Давно не было концертов в родной стране и мне есть чем поделиться со своим украинским зрителем. Вас ожидает яркое музыкальное шоу, насыщенная программа, потрясающий оркестр, невероятные музыканты и, конечно, любимые песни! Не дождусь, когда смогу поделиться своим творчеством, которое за восемь лет стало еще круче!", – поделилась подробностями о предстоящих концертах в Украине Любовь Успенская.

Гости музыкального шоу услышат самые громкие хиты Любови Успенской: "К единственному нежному", "Кабриолет", "Пропадаю я", "Ангел-хранитель", "Люба Любонька", "Гитара мается", а также первыми оценят live-премьеру песни на украинском языке "Без тебе", автором которой стал одесский композитор и близкий друг певицы Андрей Большедворский.

Сразу после киевского концерта Любовь Успенская отправится в тур по городам Украины, где уже месяц как объявлены солд-ауты на вечерние концерты и дополнительные шоу. Артистка даст концерты в оперных театрах больших городов: 11 ноября в Одессе, 12-го – в Харькове, 13-го – в Днепре.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Любови Успенской накануне концерта.

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