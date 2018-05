Табула Раса, Mirabai Ceiba, оркестр Lords of the Sound: интересные концерты в мае, на которые нужно сходить

Май будет насыщенным и веселым. Множество мировых и украинских звезд дадут концерты в Киеве

Концерты. Фото: То є Львів.

Если вы не успели побывать на концертах в апреле – не стоит горевать, ведь в мае будет множество интересных и ярких мероприятий. Мы предлагаем список интересных концертов, на которые можно пойти в мае.

Черный квадрат. SEX-ом дружбу не испортишь

Спектакль "Черный квадрат. SEX-ом дружбу не испортишь" состоится 5 мая в Caribbean Club. Это история из проекта "До и После секса", но не простая, а дружеская. Когда люди знакомы уже много лет, и вот по воле случая или судьбы у них Случается!

Концерт группы "Табула Раса"

Концерт пройдет 11 мая в Docker Pub. Сегодня живой саунд группы "Табула Раса", неординарность и харизма Олега Лапоногова мало кого оставляют равнодушным на концертах. Группа на протяжении долгих лет была признанным хедлайнером украинской сцены.

Концерт классического и современного балета

Фото: karabas.com

Концерт состоится 13 мая в Центре культуры и искусств Днепровского района. Участие принимают лауреаты международных конкурсов, молодые артисты балета – преподаватели новой школы, выпускники Киевского государственного хореографического училища, а также ученики первой созданной Школы академического и современного балета Львов.

Сергей Притула. Юмор-шоу "Вар'яти"

Фото: karabas.com

Комедийному шоу под руководством Сергея Притулы исполняется 8 лет. В честь годовщины артисты подготовили новую праздничную программу, которую покажут киевлянам 20 мая.

Ennio Morricone, Hans Zimmer, James Horner

В Национальном дворце искусств "Украина" 23 мая вы сможете насладиться продолжением проекта "Legends of Film Music" от оркестра Lords of the Sound. Музыка от выдающихся композиторов современности – Эннио Морриконе, Ханса Циммера и Джеймса Хорнера.

Музыкальное шоу Interstellar

Фото: karabas.com

Прекрасное музыкальное шоу Interstellar состоится 24 мая в Планетарии. Впервые, благодаря современным технологиям самый большой орган Франции будет звучать в Украине.

Концерт Morcheeba

Фото: karabas.com

Братья Пол и Рос Годфри и обаятельная вокалистка Скай Эдвардс порадуют нас своей музыкой 21 мая. Стиль Morcheeba быстро сделал группу одним из самых узнаваемых музыкальных коллективов 2000-х.

Концерт Mirabai Ceiba

Выступление пройдет 15 мая на Арт-причале. Анжелика и Маркус нашли волшебный способ сочетания различных музыкальных стилей, священных мантр на языке Гурмукхи и традиции Кундалини йоги. Нежные звуки арфы, фортепиано, гитары и скрипки переплетаются в любви с их голосами.

Концерт Жака-Энтони

Выступление пройдет 5 мая в клубе MonteRay. Жак-Энтони исполнит любимые треки из своего нового проекта DоroGo. Также он выпустил два мини альбома "Любой ценой" и самый свежий мощный релиз "Люли".

Джон Ньюмен в Киеве

19 мая на Троицкой площади в Киеве канал "Украина" организовывает открытое масштабное шоу "Ліга зірок", хедлайнером которого станет популярный британский певец Джон Ньюмен.

Напомним, в Киеве пройдет множество фестивалей и британская группа Hurts стала новым хедлайнером летнего фестиваля BELIVE, который пройдет с 21 по 24 июня 2018 года.