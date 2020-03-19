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Концерты онлайн: кого из артистов послушать во время карантина

Джамала, O.TORVALD и другие музыканты готовят концерты для фанатов

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:29

В связи с карантином, который из-за пандемии коронавируса в Украине продлится до 3 апреля, украинским артистам пришлось отменить ряд концертов и мероприятий. Но звезды не отчаиваются и присоединяются к музыкальному флешмобу, приглашая поклонников на свои онлайн-концерты в социальных сетях.

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Так, Сергей Бабкин, Светлана Тарабарова, группа The Hardkiss и даже фронтмен культовой группы Coldplay Крис Мартин уже порадовали фанатов своим выступлением в прямом эфире. Но на этом сюрпризы для слушателей не закончились!

Радио Аристократы

В первую пятницу глобального карантина, 20 мая, пройдет грандиозная онлайн-вечеринка от Радио Аристократы. Старт запланирован на 18.00 на сайте Радио Аристократы.

"Во время карантина мы все стараемся чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, уменьшить контакты со знакомыми, и работать из дома, выходя на улицу только за самым необходимым. Вопрос серьезный, поэтому правила необходимо соблюдать. Но когда рабочие часы отработаны, фильмы надоели, а домашняя библиотека затерта до дыр, мы начинаем грустить по нашим привычным вечеринкам", – говорят организаторы.

Формация DJBuro и Радио Аристократы решили разнообразить вечер первой карантинной пятницы и устроить самую масштабную онлайн вечеринку. Чтобы вечеринка произошла дома как взаправду, организаторы советуют принять участие в организации события. Подготовить к трансляции домашний комплект аудио и видео, надеть все самое лучшее, приготовить простой коктейль, заказать любимой еды, сделать из домашнего света сценический и развесить по комнате гирлянды.

Диджейский пульт в этот вечер займут:

  • DJ Nastia – самая гастролирующая украинская девушка-диджей, регулярно украшающая лайн-апы топ-клубов.
  • Блогер-путешественник Антон Птушкин, который давно и успешно практикует диджей-сеты по всему миру.
  • Резиденты DJ Buro, диджеи международного класса Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy.

O.TORVALD

20 марта украинская группа O.TORVALD устроит концерт в прямом эфире, который можно будет посмотреть на официальном сайте otorvald.ua. Артисты отметили, что они соблюдают все условия карантина – они не пользуются общественным транспортом и избегают мест скопления людей.

"Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, на полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем. Готовьте мощные аудиосистемы, проплатите интернет и запаситесь алкоголем", – анонсируют концерт музыканты.

Джамала

Украинская певица также присоединилась к инициативе музыкантов и анонсировала онлайн-концерт 24 марта в 19.00.

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"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует... P.S. Онлайн-концерт обязательно будет – 24 марта в 19.00", – написала певица.

Ранее украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Музыкант даже опубликовал результат теста на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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