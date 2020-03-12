Константин Войтенко: Люблю играть с актерами, которые выше по уровню – в этот момент ты становишься лучше

Популярный украинский актер примерял роль айтишника в новой детективной мелодраме "Отречение"

Популярный украинский актер Константин Войтенко примерял роль айтишника. В новой детективной мелодраме "Отречение", которая выходит по будням в 21:00 на телеканале "Украина", актер открылся по-новому. Мы побывали на съемочной площадке и узнали у Константина о новой роли, отношении к критике и личном.

Константин, расскажите о вашем персонаже в сериале "Отречение", похож ли он чем-то на вас?

Ооо, это классная тема! Я играю айтишника, который работает в спецотделе и, по сути, своими талантами помогает раскрывать дела. Похожи ли мы? Я провожу параллель разве что в имени, потому что, конечно, играю персонажа, но сам я чуть-чуть другой.

Интересно, почему именно вам досталась эта роль? Как считаете?

Мне кажется, типаж. В этом и диссонанс – типаж один, а внутри я совсем другой. И получается интересное наложение. Если бы я был одинаковым и внутри, и снаружи, было бы пресно, приторно и как-то реально. А тут интересно, художественно, разнообразно и многогранно! К тому же я добавляю какие-то вещи, которые не свойственны, не стереотипны для айтишника, поэтому скорее всего меня утвердили благодаря типажу.

Актер Константин Войтенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Часто ли приходится выслушивать критику в свой адрес? Как относитесь к этому и от кого можете принять совет?

Опять-таки, я везучий человек, потому что в мою сторону не так много негативной критики. Я люблю профессиональную критику – обязательно слушаю рекомендации коллег, которых уважаю. И постоянно учусь, особенно, когда вижу, что на площадке кто-то хорошо играет… меня так научил мой мастер, что на площадке мы должны сканировать человека, который крут, и впиться в него, забирая все самое лучшее себе. Поэтому люблю играть с актерами, которые выше по уровню, значимости, статусу. Ты в этот момент просто становишься лучше, поэтому любая критика делает меня лучше, и я всегда открыт к ней.

C вашей женой вы тоже познакомились благодаря телевидению? Насколько можно верить людям в вашей сфере? Как вы доверились?

У нас чуть-чуть не такая ситуация. Я увидел ее на масштабном кастинге, где в один день было больше 3000 человек. Меня привели в комнату с кучей народу и сказали: "Жди". И тут люди расходятся, как веером, и сидит в наушниках девушка в шпагате, тянется, слушает музыку. Реально эффектно! Она была очень красивая, копна кучерявых волос! Я настолько обалдел, что подумал: "Нет, нет, я не подойду даже познакомиться!"

А уже потом в Киеве я пошел на кастинг талант-шоу, где на второй день она заходит в репетиционную базу вместе с балетом, смотрю на нее и говорю: "Я тебя где-то видел". Она подумала, что в танцевальном шоу, где тогда участвовала, а я его не смотрел и рассказал, что помню ее с кастинга. Так мы начали общаться. Но это не было так, что мы познакомились на ТВ.

Актер Константин Войтенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Неужели все сразу завязалось?

Я сразу понял: "Вот блин, она будет классной женой! И если она, то это выбор на всю жизнь!". И в общении я понимал, что так и есть. Но когда закончился проект, мы перестали видеться и перестали общаться, а я жил с ощущением, если мы возобновим наше общение, то я сделаю ей предложение, и мы будем мужем и женой. А до этого я скорее был таким шалопаем – не был готов, хотел еще повеселиться, погулять, и я понимал, что нет смысла сейчас цепляться, потому что это все, серьезно. Вот еще полтора года погулял, закончил учебу, а потом как-то позвонил ей, мы договорились о встрече и все… После первого свидания мы каждый день виделись, и так до сих пор.

А что щелкнуло? Вы говорите, полтора года прошло… а потом вспомнили?

Нет, я помнил все время, но потом появилось ощущение, что я что-то забыл. Просто все это время я жил с ощущением, что этот человек – это прямо мое!

В Instagram вы выставляете достаточно много семейных фото – не прячете личную жизнь за семью замками. А в одном из недавних интервью обмолвились, что Instagram не очень отражает суть ваших отношений. Почему так?

Instagram любит давать людям красивую картинку. Если это семейная пара и счастливый ребенок рядом, то это получит суперохват. Иллюзия – ведь не факт, что в следующую секунду мы будем такие же счастливые. Плюс фильтры, любой фильтр – это иллюзия. Это контент, а люди любят потреблять контент. Я же люблю больше создавать контент, чем потреблять, поэтому пользуюсь социальными сетями... Но не так активно, как раньше, скорее воспринимаю, как рабочий инструмент, не больше.

INSTAGRAM

Чем увлекаетесь? Как заполняете свой досуг?

Сейчас увлекся спортом. Я готовлюсь к одному проекту, достаточно непростому, и набираю выносливости. Занимаюсь боксом, кардиотренировками, чтобы можно было долго находиться в тяжелом спортивном напряжении без задышки. Плюс у меня есть свой фотопроект – фотопродакшн.

Есть у вас общие семейные увлечения с женой и дочкой?

Мы очень любим природу! Я недавно показывал своей дочке разные карточки, знаете, обучающие картинки для изучения слов. И вот на одной был изображен сосновый лес, очень красивый и она говорит: "Лес, я люблю лес". И я подумал: "Как такое возможно, ведь мы с женой не говорили с ней об этом?" Ребенок сам как-то к этому пришел. Ей нравится природа, и нам нравится природа, поэтому мы, когда отдыхаем, куда-то ездим, то мы любим туда, где много деревьев, природа. Вот наше увлечение.

Плюс мы с Эмилией ходим на футбол. Это звучит странно всегда. Друзья шутят, что я таким образом реализую свое желание иметь сына, но это не так. К тому же, это не соревнования, где команда на команду, это скорее развивающие игры для моторики. Но если она захочет стать футболисткой – то пусть будет. Вот такие увлечения.

INSTAGRAM

На кого похожа дочка? И есть ли намеки, что пойдет по маминой или по папиной дороге?

Все говорят, что визуально она стала похожа на меня. А вот по характеру – это вообще отдельный человек, отдельная личность, она ни на кого из нас не похожа. Она такая уверенная в себе, изначально знает, что хочет и очень бойкая.

Конечно, она на 100% актриса! Точнее она очень любит внимание. Но как сказал наш друг, режиссер, что она больше даже не актриса, а режиссер, потому что она с детства учится управлять двумя актерами (смеется).

Что для вас главное в воспитании дочки?

На каждом этапе разное. Вот сейчас главное – больше проводить вместе времени и играть. Ну такой период – ей надо много играться и развиваться. До этого было главное – выдерживать ее эмоции. Сейчас же такой классный возраст, когда она впитывает все, повторяет все услышанное, например, английские буквы – она повторяет и запоминает сразу. Вот надо не потерять это время.

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