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Королевская жизнь и звездные войны: главные сериалы осени 2019

Зрители увидят продолжение сериала "Корона" и новые премьеры многосерийных проектов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Фото: YouTube

После горячих сериальных премьер в августе, осень будет не менее насыщенной новинками. Поэтому холодными вечерами точно не получится заскучать.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Предлагаем список самых ожидаемых сериалов этой осени.

"Американская история ужасов", 9-й сезон

Премьера: 18 сентября

Новый сезон получил подзаголовок "1984". Источником вдохновения для него станут популярные в 80-е годы фильмы-слэшеры, среди которых "Пятница, 13-е" и "Техасская резня бензопилой". По сюжету группа друзей отправится в лагерь "Редвуд", но их беззаботный летний отдых превратится в кошмар.

"Политик"

Премьера: 27 сентября

На Netflix покажут новый сериал "Политик" (The Politician) Райана Мерфи. Это социальная сатира о том, как становятся президентами в 21 веке. Главный герой – Пэйтон Ховард, студент из Санта-Барбары, который с самого детства знает, что станет президентом США. Правда, до этого ему предстоит попасть в самую коварную политическую среду, которую только можно представить: среднюю школу Святого Себастьяна, где учатся богатые и амбициозные подростки. Пэйтона Ховарда играет актер и музыкант Бен Платт, его мать – Гвинет Пэлтроу, а его заносчивую одноклассницу – звезда фильма "Богемская расподия" Люси Бойнтон. Также в проекте появится Джессика Лэнг. Каждый сезон будет сосредоточен вокруг политической гонки, которую Пэйтон проводит в своей школе  в постоянном стремлении добраться до Белого дома.

"Мистер Робот", 4-й сезон

Премьера: 6 октября

Создатель шоу Сэм Эсмейл пообещал зрителям, что новый сезон получится очень длинным рождественским специальным выпуском. Это подтверждает и сам трейлер, наполненный духом праздника, насилием и популярным в западных странах рождественским гимном.

"Ходячие мертвецы", 10-й сезон

Премьера: 6 октября

В десятом сезоне сыграют: Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса МакБрайд. Стоит ожидать и Джеффри Дина Моргана в образе антагониста Нигана, который окончательно перешел на положительную сторону.

"Современная любовь"

Премьера: 18 октября

Мастеру проникновенных музыкальных драм Джону Карни Amazon Prime доверил экранизацию колонки "Современная любовь" в New York Times, где публикуются реальные истории об отношениях. Каждый из восьми эпизодов создавали разные сценаристы и режиссеры. Такое решение авторы проекта приняли после успеха "Черного зеркала", где тоже эпизоды снимали разные голливудские звезды. В многосерийной киноленте снялись такие знаменитости, как Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Дев Патель, Оливия Кук, Кристин Милиоти, Кэтрин Кинер и другие.

"Мандалорец"

Премьера: 12 ноября

Это будет мрачный космический вестерн об одиноком стрелке на краю галактики. Действие сериала поместили между 6-м и 7-м эпизодами "Звездных войн". Сценарием занимались продюсер марвеловских проектов Джон Фавро и отец "Звездных войн" Джордж Лукас. Главную роль в "Мандалорце" исполнил актер Педро Паскаль, известный по сериалам "Игра престолов" и "Нарко". Отдельные серии срежиссируют Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Брайс Даллас Ховард и Рик Фамуиива.

"Корона", 3-й сезон

Премьера: 17 ноября

Сериал о британской монархии XX столетия с высочайшими рейтингами. В третьем сезоне королеву Елизавету в самом соку играет блистательная Оливия Колман. Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Новый сезон сосредоточится на истории "мятежной принцессы" Маргарет, ее романе с 25-летним олимпийцем баронетом Родди Ллевеллином.

"Новый папа"

Премьера: ноябрь 2019

Сериал является сиквелом драмы "Молодой папа", которая рассказывает о вымышленном и невероятно харизматичном папе Пие XIII, Ленни Белардо. В главных ролях на этот раз Джуд Лоу и Джон Малкович. Также в сериале снялась Шэрон Стоун. Второй сезон состоит из девяти эпизодов

"Утреннее шоу"

Премьера: ноябрь 2019

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл – роскошный состав ждет нас в новом сериале Apple "Утреннее шоу". "Утреннее шоу" расскажет о "мире утренних новостей и жизни людей, которые помогают Америке просыпаться утром". Энистон исполнит роль любимой всеми ведущей новостей, Карелл – его уволенного из-за "серьезного обвинения" коллегу, Уизерспун – репортера, популярность которой начинает угрожать рейтингам персонажа Дженнифер. Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом, которые будут транслироваться исключительно на Apple TV Plus.

Напомним, в сети появился новый трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры". Новый ролик, посвященный финальным четырем сериям "Форс-мажоров", не раскрывает секретов сюжета финала, но подогревает интригу.

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