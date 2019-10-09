Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Корона Карпат 2019": чем будет удивлять кинофестиваль

Кинофестиваль пройдет в Трускавце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
В Трускавце пройдет кинофестиваль "Корона Карпат"
В Трускавце пройдет кинофестиваль "Корона Карпат"
Фото: facebook.com/koronakarpat

С 7 по 10 ноября 2019 в Трускавце пройдет 8-й международный кинофестиваль "Корона Карпат". Организаторы уже второй раз за всю историю его проведения дали зеленый свет только украинским фильмам.

Также узнайте, почему ОМКФ 2019 стал главным кинособытием этого лета:

В Киеве состоялась пресс-конференция, на которой мэр Трускавца Андрей Калачинский и генеральный директор Международного кинофестиваля "Корона Карпат" Олег Карпин расскрыли подробности проведения кинофестиваля, а также условия участия в конкурсных программах.

Стоит отметить, что любители кино смогут посмотреть фильмы в рамках двух конкурсных программ – национального кино (полный метр) и короткий метр, а также "дипломных работ". Откроет кинофестиваль картина "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Читайте также:
Украинская картина "Домой" попала в лонглист премии "Оскар": подробности

Также участники кинофестиваля смогут созерцать ленты украинского и иностранного производства, посетить концерты и творческие встречи с ведущими актерами Украины.

Кроме этого, на пресс-конференции побывали и представители фильмов-конкурсантов: актриса Анна Топчий, сыгравшая в картине "Тарас. Повернення", а также продюсер фильма "Бобот и энергия Вселенной", Юлия Чумак.

Напомним, ранее кинофестиваль Kharkiv MeetDocs 2019 объявил победителей питчинга документальных кинопроектов, фестиваля независимого украинского короткометражного кино "Бардак" и конкурса детских видеороликов MeetKids.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Трускавце пройдет 8-й международный кинофестиваль "Корона Карпат": подробности Kharkiv MeetDocs 2019 объявил программу кинофестиваля Назван победитель кинофестиваля в Торонто
кинофестиваль Корона Карпат
Реклама

Новости партнеров

Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Сегодня, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 11:20Food

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 10:10Fun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)