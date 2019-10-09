"Корона Карпат 2019": чем будет удивлять кинофестиваль

Кинофестиваль пройдет в Трускавце

В Трускавце пройдет кинофестиваль "Корона Карпат" Фото: facebook.com/koronakarpat

С 7 по 10 ноября 2019 в Трускавце пройдет 8-й международный кинофестиваль "Корона Карпат". Организаторы уже второй раз за всю историю его проведения дали зеленый свет только украинским фильмам.

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В Киеве состоялась пресс-конференция, на которой мэр Трускавца Андрей Калачинский и генеральный директор Международного кинофестиваля "Корона Карпат" Олег Карпин расскрыли подробности проведения кинофестиваля, а также условия участия в конкурсных программах.

Стоит отметить, что любители кино смогут посмотреть фильмы в рамках двух конкурсных программ – национального кино (полный метр) и короткий метр, а также "дипломных работ". Откроет кинофестиваль картина "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Также участники кинофестиваля смогут созерцать ленты украинского и иностранного производства, посетить концерты и творческие встречи с ведущими актерами Украины.

Кроме этого, на пресс-конференции побывали и представители фильмов-конкурсантов: актриса Анна Топчий, сыгравшая в картине "Тарас. Повернення", а также продюсер фильма "Бобот и энергия Вселенной", Юлия Чумак.

Напомним, ранее кинофестиваль Kharkiv MeetDocs 2019 объявил победителей питчинга документальных кинопроектов, фестиваля независимого украинского короткометражного кино "Бардак" и конкурса детских видеороликов MeetKids.

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