"Космическая комедия": Хью Лори снимется в новом проекте HBO

Действие сериала происходит в будущем

Хью Лори. Фото: Michael Wilson/HBO

Актер Хью Лори, который в июне отпраздновал свой День рождения, примет участие в съемках пилотного эпизода сериала "Авеню 5", передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что пилотный выпуск нового сериала заказал телеканал HBO. Режиссером и исполнительным продюсером сериала будет шотландский телережиссер Армандо Ианнуччи.

Отмечается, что новый сериал "Авеню 5" будет "космической комедией", действие которой происходит в будущем. Хью Лори сыграет роль капитана Райана Кларка.

Напомним, в 2016 году Хью Лори, известный ролями в сериалах "Дживс и Вустер" и "Доктор Хаус", открыл свою звезду на голливудской "Аллее славы". Лори получил звезду под номером 2593.

Хью Лори сыграл в проекте "Ночной администратор". По сюжету, Джонатан Пайн (хитроумный Локи из "Тора" Том Хиддлстон) — один из самых необычных британских героев-одиночек. Он бывший военный, который, выйдя в отставку, устраивается ночным управляющим в дорогом цюрихском отеле "Майстерс Палас". Однажды здесь останавливается загадочный Ричард Онслоу Ропер — торговец оружием, виновный в смерти возлюбленной Пайна Софи. Фишка сериала в том, что Ропера играет доктор Хаус — Хью Лори.