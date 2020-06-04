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Лучшие летние террасы Киева: красивые заведения с открытыми площадками

Сегодня, 17:46

Провожаем карантин на красивых летних террасах столицы

Встречать лето на открытых террасах Киева – это не только красиво, но и безопасно. Ведь столики расположены на расстоянии и тщательно дезинфицируются, а официанты работают в перчатках и масках.

На свежем воздухе и еда кажется вкусней. Предлагаем вам подборку лучших террас столицы: с видом на панораму города, и спрятанные в уютных скверах.

Летние террасы Киева
Летние террасы Киева
Фото: unsplash.com

Ресторан Atmosfera

Одна из лучших панорамных киевских террас расположена на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv. Гостям заведения открывается завораживающий вид на улицу Крещатик, Олимпийский стадион и Бессарабский рынок. На летней площадке есть открытая и закрытая зоны. Современный интерьер украшен живыми растениями и цветами. В меню авторские блюда и коктейльная карта на любой вкус.

Ресторан Atmosfera
Ресторан Atmosfera
Фото: facebook.com

Адрес: Отель Premier Palace Hotel Kyiv, бульвар Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29

Ресторан River Grill

Разместившись на красивой и удобной террасе семейного ресторана River Grill, вы сможете любоваться видом на Днепр и увидеть панораму Киева. Для деток работает детская комната с играми и аниматорами. В меню ресторана представлены блюда, приготовленные на мангале и в собственной коптильне. Также в заведении можно заказать морепродукты.

Ресторан River Grill
Ресторан River Grill
Фото: facebook.com

Адрес: Русановская набережная, 3а

Ресторан Bassano

Если хотите расположиться на летней террасе с видом на одну из самых живописных достопримечательностей Киева – Николаевский костел – вам подойдет ресторан Bassano. В меню авторские средиземноморские блюда, которые меняются каждый сезон. В винной карте ресторана больше 200 видов вин, большинство из каких трудно найти в Украине.

Ресторан Bassano
Ресторан Bassano
Фото: facebook.com

Адрес: ул. Большая Васильковская, 100

Ресторан Vero Vero

Этот итальянский ресторан спрятан в уютном сквере на Подоле. Посреди террасы находится работающий фонтан, который считается визитной карточкой заведения. В ресторане играет живая музыка, а на выходных проходят кинопоказы под открытым небом и различные мастер-классы для детей. В меню – традиционная итальянская кухня. Рядом находится набережная Днепра.

Ресторан Vero Vero
Ресторан Vero Vero
Фото: facebook.com

Адрес: ул. Ильинская, 18-г

Еще вам может быть интересно узнать, как будут работать кафе и рестораны с 5 июня: вход только в маске и с сопровождением.

Также мы рассказали о кинодромах в Киеве – где можно посмотреть кино под открытым небом.

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