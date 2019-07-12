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Красная дорожка Одесского кинофестиваля 2019: фоторепортаж

"Сегодня" спросили у зрителей церемонии открытия 10-го ОМКФ, что они думают о платьях селебрити

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:59
12 июля стартовал 10-й ОМКФ
12 июля стартовал 10-й ОМКФ
Фото: Сегодня

12 июля состоялось открытие юбилейного 10-го Одесского кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Мероприятие традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими сегодняшнего вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова.  

"Сегодня" попросили у зрителей возле красной дорожки ОМКФ-2019, одесситов – Яну, Оксану и Андрея – прокомментировать наряды гостей кинофестиваля и поделиться с общественностью своими мыслями. 

Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Фото: Сегодня

"Я по образованию дизайнер, но уже год в декрете, – рассказывает Яна. – Мы с моим мужем, Андреем, и лучшей подругой, Оксаной, просто проходили мимо и решили посмотреть, что здесь происходит".

Как в Одессе готовились к международному кинофестивалю, смотрите видео:

Тем временем, по красной дорожке возле Одесской оперы началось шествие. "Все очень красивые и ухоженные, – комментирует Яна наряд первых гостей. – Хотя девушка в серебристом платье, например, смотрится немного вызывающе. Наряд, в общем, неплохой, но не для такого мероприятия, по-моему. Это не совсем оперный театр". К беседе присоединяется Андрей. "А чего нет? – смеется. – Просто не надо завидовать!".

Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Фото: Сегодня

"Лично мне очень понравилось платье Янины Соколовой, – утверждает Оксана, подруга Яны. – Красиво, элегантно, хотя наряд довольно простой".

Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Фото: Сегодня

"Украинки очень любят яркие цвета. Брюнетка в желтом платье довольно-таки хорошенькая", – добавляет девушка.

Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Фото: Сегодня

"У наших молодых звезд с чувством стиля дела обстоят получше, а вот страшнее поколение все еще хромает. Иногда сильно, – добавляет Яна. – Но хочу все же акцентировать на позитиве – есть очень стильные гости, особенно мне нравятся простые черные платья, которые подчеркивают фигуру. Очень красивые свободные наряды без лишних деталей. Сейчас в моде простота, легкость и комфорт", – резюмирует девушка. 

Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Фото: Сегодня
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
Гости ОМКФ-2019 на красной дорожке
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Напомним, гости церемонии открытия 10-го ОМКФ сегодня вечером будут смотреть фильм французского режиссера Николя Бедоса "Прекрасная эпоха", впечатлениями от просмотра которого мы с вами поделились ранее.

В течение девяти фестивальных дней гостей ОМКФ ждут показы более чем ста фильмов, а также мастер-классы, творческие встречи. Кроме того, состоятся сразу два события на Потемкинской лестнице. В частности, 13 июля пройдет показ культового фильма "Казаки" (1928), а 19 июля зрители увидят уникальный музыкальный медиа-перформанс-оперу "Лестница в ..." Влада Троицкого. 

Напомним, что все новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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фото видео красная дорожка ОМКФ 2019
Источник: Сегодня
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