Красота Востока: появился трейлер фильма "Аладдин"

В фильме Уилл Смит сыграл Джина

"Аладдин" Фото: YouTube

Недавно в сети появился трейлер грядущей премьеры – "Аладдин" с Уиллом Смитом. Однако, зрители остались не совсем довольны этим роликом.

Теперь создатели решили успокоить поклонников и представили новый официальный трейлер к картине, показав красочные виды Аграбы, главных и второстепенных героев, комедийные моменты и харизматичного Джинна.

Стоит отметить, что в трейлере создатели показали, что Джинн будет появляться на экране, как минимум, в двух образах: магическом и человеческом. Зрители также могут оценить главных героев в исполнении Мена Массуда и Наоми Скотт, Марвана Кензари в образе злодея Джафара, а также всеобщих любимцев обезьянку Абу, ковер-самолет и тигра принцессы Жасмин.

Режиссером картины стал Гай Ричи. Он написал сценарий картины совместно со сценаристом Джоном Огастом, который работал над такими проектами, как "Труп невесты" и "Принц Персии: Пески времени". Премьера "Аладдина" состоится в мае 2019 года.

Напомним, недавно издание Entertainment Weekly уже показало читателям первые кадры с Джинном, Аладдином, Джафаром и другими героями.

Смотрите видео о том, что Уилл Смит и его жена близки к разводу:

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