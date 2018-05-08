"Крепкий орешек" Брюс Уиллис сыграет легендарного тренера Тайсона

Эта история обещает стать самым масштабным автобиографическим проектом

Брюс Уиллис. Фото: Getty

Звезда Голливуда Брюс Уиллис, который снялся в стильной фотосессии, сыграет главную роль в автобиографическом фильме о знаменитом тренере Майка Тайсона Касе Д’Амато. По информации BoxingScene, центральной сюжетной линией спортивной драмы Корнермен станут отношения Д’Амато и Тайсона, которого тренер приметил в 13-летнем возрасте в Нью-Йорке.

Актер на роль Тайсона еще не утвержден. Отметим, что снять фильм о Майке Тайсоне задумал и обладатель Оскара Джейми Фокс. Проект охватит огромный временной промежуток в жизни экс-чемпиона, включая историю с тюремным сроком за изнасилование и скандальный бой с Эвандером Холифилдом, по ходу которого американец откусил сопернику кусочек уха.

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Кас Д’Амато умер из-за болезни в 1985 году в возрасте 77 лет. За год до этого 20-летний Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, Брюс Уиллис прославился ролью Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", а также ролями в других боевиках.

Брюс Уиллис оказался на операционном столе: