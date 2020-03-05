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Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон сыграют в "Маленьком магазинчике ужасов"

Звезды "Мстителей" ведут переговоры об участии в ремейке известного мюзикла

Инна Петрова
Сегодня, 10:38

Звезды "Мстителей" Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон могут появиться в ремейке известного мюзикла "Маленький магазинчик ужасов". К ним также присоединится актер Тэрон Эджертон из биографичного "Рокетмена" и "Kingsman", сообщает The Hollywood Reporter.

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс
Фото: Getty Images

Согласно информации СМИ, Тэрон Эджертон и Скарлетт Йоханссон могут появиться в ролях флористов небольшого магазина, где по сюжету обнаруживается растение-людоед. А вот Крис Эванс перевоплотиться в садиста стоматолога Орина Скривелло.

Режиссером картины выступит Грег Берланти, который работал над мелодрамой "С любовью, Саймон". Известно, что работа над проектом стартует уже этим летом. Дата премьеры пока не называется.

Оригинальная экранизация бродвейского мюзикла "Маленький магазинчик ужасов" вышла в 1986 году. Сама постановка была написана по одноименному хоррору 1960 года.

Кадр из фильма "Маленький магазинчик ужасов" Фрэнка Оза (1986)

По сюжету сотрудник цветочного магазина Сеймур Крелборн находит необычное растение и приносит его к себе на работу. Герой ставит опыты на своей находке и выясняет, что экзотичный цветок любит человеческое мясо. Вскоре об этом узнает весь город, в котором живет Сеймур.

Смотрите о секретах актеров мюзиклов в сюжете:

Недавно также стало известно, что Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме.

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