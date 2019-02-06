Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Крис Эванс, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес и другие: названы ведущие "Оскара 2019"

В этом году церемония пройдет с ведущими

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:29
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Getty Images

После заявления о том, что 91-я церемония награждения кинопремии "Оскар" впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего, появилась информация о том, что организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

Однако, американская киноакадемия неожиданно назвала имена 14 знаменитостей, которые проведут торжественную церемонию вручения премии "Оскар 201"9. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Итак, в список вошли актеры Авквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву.

Еще одним участником является дирижер Густаво Дудамель, под руководством которого Филармонический оркестр Лос-Аджелеса будет исполнять музыку в этот вечер. Также в официальном сообщении сказано, что этот список ведущих еще не полный, и остальные имена будут озвучены позднее.

Напомним, в Лос-Анджелесе в преддверии главной кинопремии года "Оскар" в отеле "Беверли Хилтон" собрались все номинанты, оглашенные ранее.

Отметим, что  91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ будет находится на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина", а также на сайте "Сегодня".

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Расплата за славу или вечность на дне стакана: о чем фильм "Рождение звезды" "Фредди Меркьюри - легенда!": о чем фильм "Богемная рапсодия" Дорогой "Оскар": сколько тратят киностудии, чтобы получить премию
фильм ведущие оскар 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ани Лорак встретила Рождество в компании российского певца (фото)
Ани Лорак встретила Рождество в компании российского певца (фото)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне