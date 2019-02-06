Крис Эванс, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес и другие: названы ведущие "Оскара 2019"

В этом году церемония пройдет с ведущими

"Оскар 2019" Фото: Getty Images

После заявления о том, что 91-я церемония награждения кинопремии "Оскар" впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего, появилась информация о том, что организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

Однако, американская киноакадемия неожиданно назвала имена 14 знаменитостей, которые проведут торжественную церемонию вручения премии "Оскар 201"9. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Итак, в список вошли актеры Авквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву.

Еще одним участником является дирижер Густаво Дудамель, под руководством которого Филармонический оркестр Лос-Аджелеса будет исполнять музыку в этот вечер. Также в официальном сообщении сказано, что этот список ведущих еще не полный, и остальные имена будут озвучены позднее.

Напомним, в Лос-Анджелесе в преддверии главной кинопремии года "Оскар" в отеле "Беверли Хилтон" собрались все номинанты, оглашенные ранее.

Отметим, что 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ будет находится на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина", а также на сайте "Сегодня".

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