Кристине Агилере – 39: ТОП-10 хитов культовой певицы

Предлагаем вспомнить песни, которые наизусть знают миллионы людей

Кристина Агилера Фото: Getty Images

18 декабря свой день рождения отмечает культовая американская певица Кристина Агилера. Сегодня знаменитости исполняется 39 лет. Помимо карьеры певицы, Кристина также занимается продюсерством, ставит хореографию и активно занимается благотворительностью. Певица даже удостоилась почетного звания посла доброй воли ЮНИСЕФ.

В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 ее хитов.

В арсенале Кристины Агилеры насчитывается множество песен, которые стали настоящими хитами. Свои первые шаги к музыкальному Олимпу Кристина сделала в 8 лет, участвуя в шоу Star Search с песней Уитни Хьюстон The greatest love of all, правда, занять ей удалось лишь почетное второе место.

В 18 лет произошел музыкальный дебют исполнительницы – Агилера представила миру свой первый альбом Christina Aguilera, а песня Genie in a Bottle стала настоящим хитом.

Genie in a Bottle

You Lost Me

Express

Candyman

Hurt

Beautiful

Fighter

Lady Marmalade

The Voice Within

Bound to You

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

