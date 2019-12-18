Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кристине Агилере – 39: ТОП-10 хитов культовой певицы

Предлагаем вспомнить песни, которые наизусть знают миллионы людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Фото: Getty Images

18 декабря свой день рождения отмечает культовая американская певица Кристина Агилера. Сегодня знаменитости исполняется 39 лет. Помимо карьеры певицы, Кристина также занимается продюсерством, ставит хореографию и активно занимается благотворительностью. Певица даже удостоилась почетного звания посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Читайте также:
Поклонники бьют тревогу: Кристина Агилера сильно поправилась

В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 ее хитов.

В арсенале Кристины Агилеры насчитывается множество песен, которые стали настоящими хитами. Свои первые шаги к музыкальному Олимпу Кристина сделала в 8 лет, участвуя в шоу Star Search с песней Уитни Хьюстон The greatest love of all, правда, занять ей удалось лишь почетное второе место.

В 18 лет произошел музыкальный дебют исполнительницы – Агилера представила миру свой первый альбом Christina Aguilera, а песня Genie in a Bottle стала настоящим хитом.

Genie in a Bottle

You Lost Me

Express

Candyman

Hurt

Beautiful

Fighter

Lady Marmalade

The Voice Within

Bound to You

Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кристина Агилера рухнула со сцены в России: видео MARUV выступит на концерте Кристины Агилеры в Москве Дерзкая и смелая: Кристина Агилера снялась в эротической фотосессии
День рождения хиты Кристина Агилера
Реклама

Новости партнеров

Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:13Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Новости партнеров

Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
7 продуктов, продлевающих молодость кожи
7 продуктов, продлевающих молодость кожи
Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку