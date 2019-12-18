Кристине Агилере – 39: ТОП-10 хитов культовой певицы
Предлагаем вспомнить песни, которые наизусть знают миллионы людей
18 декабря свой день рождения отмечает культовая американская певица Кристина Агилера. Сегодня знаменитости исполняется 39 лет. Помимо карьеры певицы, Кристина также занимается продюсерством, ставит хореографию и активно занимается благотворительностью. Певица даже удостоилась почетного звания посла доброй воли ЮНИСЕФ.
В честь дня рождения звезды Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 ее хитов.
В арсенале Кристины Агилеры насчитывается множество песен, которые стали настоящими хитами. Свои первые шаги к музыкальному Олимпу Кристина сделала в 8 лет, участвуя в шоу Star Search с песней Уитни Хьюстон The greatest love of all, правда, занять ей удалось лишь почетное второе место.
В 18 лет произошел музыкальный дебют исполнительницы – Агилера представила миру свой первый альбом Christina Aguilera, а песня Genie in a Bottle стала настоящим хитом.
Напомним, после 10-летнего затишья Агилера решила вернуться к своей музыкальной карьере, и отправилась в концертный тур The Liberation Tour, в рамках которого выступила в нью-йоркском Radio City Music Hall.
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