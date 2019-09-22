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Кристофер Ллойд на Comic Con Ukraine рассказал о своем любимом фильме

"Доктор Эммет Браун" опубликовал фото из Киева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Док из "Назад в будущее" опубликовал фото из Киева
Док из "Назад в будущее" опубликовал фото из Киева
Фото: скриншот

Кристофер Ллойд из знаменитой франшизы "Назад в будущее", попавшей в рейтинг самых популярных фильмов, посетил Comic Con Ukraine 2019. Во время выступления на фестивале в эту субботу, 21 сентября, актер рассказал украинцам о своем любимом фильме и встретился с дроидом из "Звездных войн".

Почему немое кино становится популярным, узнайте в сюжете:

"Док" прибыл в Киев 21 сентября. Актер разместил в социальной сети несколько фотогорафий с прогулки по столице Украины. Уже на фестивале Кристофер Ллойд встретил известного персонажа "Звездных войн" робота R2-D2, чем похвастался перед фолловерами.

"Всеми любимый Док встретил всеми любимого дроида", – подписал кадр артист.

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Во время общения с ведущим и посетителями Comic Con Ukraine 2019 Кристофер Ллойд рассказал много интересного, в том числе, о своем любимом фильме франшизы "Назад в будущее".

Один из поклонников попросил актера назвать лучшую часть трилогии. "Я думаю, что моим любимым фильмом стала третья часть. Очень интересно было работать в обстановке Дикого Запада. Приходилось и кататься на конях, и работать с паровыми машинами, и у доктора появилась любовная линия, чего так не хватало фильмам", – рассказал 80-летний актер.

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