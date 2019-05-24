Кристофер Нолан снимает новый фильм "Тенет": что известно о проекте

Режиссер пока не раскрывает детали сюжета

Аарон Тейлор-Джонсон Фото: YouTube

Несколько месяцев стало известно, что Кристофер Нолан готовится к съемкам нового фильма, о котором ничего не было известно, кроме некоторых актеров.

В Киеве состоялась премьера фильма "После":

Нолан, как обычно, все держал в секрете. Однако на днях представители Warner Bros. подтвердили, что фильм уже начал сниматься, и поделились некоторыми деталями, сообщает Empire. Проект называется Tenet ("Тенет"). Это шпионский боевик, написанный самим Ноланом и предусматривающий съемки в семи странах.

В ролях уже утверждены и заняты Аарон Тейлор-Джонсон, Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Димпл Кападия и неизменная муза Нолана Майкл Кейн. Хойте ван Хойтема будет оператором, а Людвиг Йоранссон, получивший "Оскар" за музыку к "Черной пантере", работает над саундтреком.

Стоит отметить и то, что первый проект Нолана в шпионском жанре. Хотя раньше годами ходили слухи, что режиссер намерен взяться за бондиану. Что означает название "Тенет" – пока неизвестно. Релиз намечен на 17 июля 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристофер Нолан собирается снимать для студии Warner фантастический фильм "Inception", главную роль в котором может сыграть Леонардо Ди Каприо.

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