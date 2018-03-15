Критики дали хоррору "Тихое место" с Эмили Блант 100% рейтинг

Сегодня, 07:55

Критики опубликовали свои отзывы, которые собрал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, и среди них не оказалось ни одного негативного

Кадр из трейлера
Кадр из трейлера

Недавно студия Paramount Pictures опубликовала напряженный и очень атмосферный трейлер фильма ужасов "Тихого места". Хоррор был показан на фестивале SXSW. В итоге восемнадцать критиков опубликовали свои отзывы, которые собрал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, и среди них не оказалось ни одного негативного. Таким образом, рейтинг фильма составил 100%.

Критики отметили, что "Тихое место" Джона Красински "редкая вещь: фильм ужасов от крупной студии, сочетающий в себе глубокую концепцию с по-настоящему пугающими элементами".

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Отметим, что "Тихое место" – это фильм ужасов о семье, которая выжила после апокалипсиса и живет в доме посреди леса, скрываясь от слепых монстров, у которых безупречный слух. У пары есть двое детей, один из которых глух, и женщина беременна еще одним ребенком. Теперь им придется придумать, как сохранить новорожденному жизнь в условиях, когда нельзя произносить ни звука.

В украинском прокате фильм стартует 5 апреля.

Напомним, издание NME составило свой рейтинг самых страшных хорроров. Тут первую строчку занимает испанская кинолента "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.
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