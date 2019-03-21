Критики назвали худший фильм из вселенной Гарри Поттера

Фильм не оправдал надежды поклонников Гарри Поттера и кинокритиков

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: YouTube

Кинокритики издания The Independent составить новый рейтинг по Вселенной Гарри Поттера. Согласно этому списку, худшей картиной является фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", который был и самым ожидаемым фильмом осени 2018.

Стоит отметить, что критики и зрители дали картине не самые высокие оценки, из-за чего фильму не удалось побить кассовые сборы первой части.

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: YouTube

В Париже фильм показал сразу несколько сюжетных линий, в которых оказалось легко запутаться. Сценарий не раскрыл персонажей, а новым дал слишком мало времени, чтобы понравиться и запомниться.

Вторым самым неудавшимся фильмом поттерианы признали "Гарри Поттера и Орден Феникса". По мнению критиков, эта лента слишком сильно отличается от яркого и причудливого начала франшизы и ее эпичного завершения.

Третью же строчку заняла картина "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1". Критики объяснили, что вторая часть "Даров смерти" могла стать отличным фильмом только в том случае, если бы первый фильм заложил для этого основу.

Полный рейтинг фильмов поттерианы от худших к лучшим:

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

"Гарри Поттер и Орден Феникса"

"Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1"

"Гарри Поттер и Тайная комната"

"Гарри Поттер и Принц-полукровка"

"Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Гарри Поттер и Кубок огня"

"Гарри Поттер и Философский камень"

"Гарри Поттер и Узник Азкабана"

Напомним, недавно стало известно, что съемка третей части "Фантастических тварей" пока откладывается. Стоит отметить, что такой персонаж, как Хагрид может появиться в сиквелах "Фантастических тварей".

Для тех же, кто любит украинские фильм и сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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