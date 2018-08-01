Кровожадный супермутант: появился атмосферный трейлер "Венома" с Томом Харди

Харди как раз и играет главного героя, который столкнулся с инопланетным симбиотом

Кадр из фильма "Веном"

Как известно, в новом фантастическом супергеройском фильме "Веном" снимается Том Харди. СтудияSony Pictures уже опубликовала трейлер этого долгожданного фильма.

Отметим, что картина о суперзлодее основан на комиксах издательства Marvel и поведает нам историю журналиста Эдди Брока, на которого свалилось множество проблем и от этого он подумывает наложить на себя руки. После столкновения с инопланетным симбиотом, Эдди получает сверхспособности и становится смертоносным антигероем. Жанр фильма – фантастический триллер, ужасы.

Сам персонаж комиксов находится во вселенной Человека-Паука и является одним из сильнейших его врагов. Ранее персонаж был экранизирован в фильме "Человек-Паук 3", однако был очень холодно принят зрителями и критиками.

Кроме Тома Харди в фильме снялись Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Режиссером стал Рубен Фляйшер. Мировая премьера картины – 4 октября 2018 года.

Напомним, первый тизер нового супергеройского блокбастера Sony Pictures "по мотивам" комиксов "Венома", разочаровал поклонников Marvel – и даже Том Харди, который в фильме играет главную роль, не помог. А разочарование оказалось настолько сильным, что некоторые фанаты уже призывают бойкотировать "Венома".