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Круче блокбастеров: ТОП-10 самых кассовых американских фильмов в истории кино

Рейтинг составили специалисты сайта Box Office Mojo

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Фото: YouTube

Горячее лето – пора веселых сериалов и громких кинопремьер. Но не стоит забывать фильмы, которые в свое время собрали довольно серьезные сборы. Так, специалисты сайта Box Office Mojo составили рейтинг самых кассовых американских фильмов в истории.  Как оказалось, ленты 30-х и 70-х годов прошлого столетия намного превышают доходы блокбастеров, выпущенных за последние годы.

Смотрите видео о том, что фильм "Мстители: Финал" стал одним из самых кассовых в мире:


При составлении рейтинга эксперты учитывали исключительно бокс-офис США. На первом месте идет фильм "Унесенные ветром" 1939 года. Лента принесла своим создателям свыше 1,82 миллиарда долларов (с учетом инфляции). 

Вторую строчку занимает картина "Звездные войны. Эпизод 4" Джорджа Лукаса, вышедший на экраны в 1977 году. Лента принесла своим создателям 1,6 миллиарда долларов.

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А замыкает тройку лидеров картина "Звуки музыки", которая вышла в 1965 году и заработала 1,28 миллиардов долларов.

ТОП-10 самых кассовых фильмов в истории американского кино выглядит так:

  • "Унесенные ветром", 1939 . Cборы: $200 млн, с учетом инфляции – $1,82 млрд.
  • "Звездные войны", 1977. Cборы: $460 млн, с учетом инфляции – $1,60 млрд.
  • "Звуки музыки", 1965. Cборы: $159 млн, с учетом инфляции – $1,28 млрд.
  • "Инопланетянин", 1982. Cборы: $435 млн, с учетом инфляции – $1,27 млрд.
  • "Титаник", 1997. Cборы: $659 млн, с учетом инфляции – $1,22 млрд.
  • "Десять заповедей", 1956. Cборы: $65 млн, с учетом инфляции – $1,18 млрд.
  • "Челюсти", 1975. Cборы: $260 млн, с учетом инфляции – $1,15 млрд.
  • "Доктор Живаго", 1965. Cборы: $111 млн, с учетом инфляции – $1,12 млрд.
  • "Изгоняющий дьявола", 1973. Cборы: $232 млн, с учетом инфляции – $996 млн.
  • "Белоснежка и семь гномов", 1937. Cборы: $184 млн, с учетом инфляции – $982 млн.

Напомним, ранее популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась кинокартина "Волшебник страны Оз" 1939 года.

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Источник: Сегодня
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