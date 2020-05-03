"Крути 1918" стал лучшим фильмом, по мнению зрителей – Золота Дзиґа-2020

Исторический экшен победил в номинации "Премия зрительских симпатий"

В воскресенье, 3 мая состоялась церемония награждения четвертой национальной кинопремии "Золота Дзиґа", которая в этом году прошла в онлайн формате. Ранее Сегодня.Lifestyle делились полным списком победителей "Золота Дзиґа-2020".

Исторический экшн "Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева стал лучшим фильмом 2020 года по мнению зрителей. Всего за награду в номинации "Премия зрительских симпатий" боролись 10 фильмов.

Кадр из фильма "Круты 1918" Фото: пресс-служба

Главные роли в фильме исполнили: Евгений Ламах, Александр Пискунов, Максим Донец, Дмитрий Олейник,

Идея фильма принадлежит сценаристу Константину Коновалову, который начал работать над сценарием еще 10 лет назад. Продюсерами киноленты выступили Андрей Корниенко, Артем Колюбаев и Тарас Босак.

Сюжет фильма "Крути 1918"

Январь 1918. В Киев стремительно приближаются большевистские отряды, стремящихся установить на украинских землях советскую власть. Город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Михаил Грушевский выдает IV Универсал – о защите Украины. В защиту родины становятся все боеспособные военные УНР. Железнодорожную станцию ​​Круты, через которую в направлении столицы должны пройти большевики, будут защищать 400 юношей, студенты и курсанты. Среди защитников – Андрей и Алексей Савицкины, сыновья генерала. Фильм основан на реальных событиях.

Смотрите тизер фильма "Крути 1918":

Ранее Сегодня.Lifestyle знакомили с полным списков номинантов кинопремии "Золота Дзиґа" 2020.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться