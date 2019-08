Крылья фламинго: Алан Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin

Клип был снят в Киеве

Съемки клипа The Night Of One Star Фото: пресс-служба

Известный украинский режиссер Алан Бадоев, который стал режиссером Шествия Достоинства на День Независимости Украины, снял новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin. The Night Of One Star – стал первой видеоработой именитого режиссера и его команды в рамках масштабного украино-азиатского контракта стоимостью более 2 миллионов долларов.

Именно с этой работой китайская восходящая суперзвезда Azora Сhin, который до недавнего времени являлся участником популярной группы C-pop Nine Percent, начинает сольную карьеру.

Съемки нового видеопроекта проходили в украинской столице, как и большинство работ в 15-летней биографии Алана Бадоева. The Night Of One Star полностью спродюсирован и реализован украинской командой – BADOEV TEAM.

Премьера видео одновременно состоялась в Китае, странах Европы и США.

Напомним, режиссер Алан Бадоев стал первым клипмейкером в СНГ, кто, заключив договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка.

