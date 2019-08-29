Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Крылья фламинго: Алан Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin

Клип был снят в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Съемки клипа The Night Of One Star
Съемки клипа The Night Of One Star
Фото: пресс-служба

Известный украинский режиссер Алан Бадоев, который стал режиссером Шествия Достоинства на День Независимости Украины, снял новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin. The Night Of One Star – стал первой видеоработой именитого режиссера и его команды в рамках масштабного украино-азиатского контракта стоимостью более 2 миллионов долларов.

Смотрите видео о том, почему Алан Бадоев работает по выходным:

Именно с этой работой китайская восходящая суперзвезда Azora Сhin, который до недавнего времени являлся участником популярной группы C-pop Nine Percent, начинает сольную карьеру.

Читайте также:
Алан Бадоев приоткрыл тайну заработков украинских артистов

Съемки нового видеопроекта проходили в украинской столице, как и большинство работ в 15-летней биографии Алана Бадоева. The Night Of One Star полностью спродюсирован и реализован украинской командой – BADOEV TEAM.

Съемки клипа The Night Of One Star
Съемки клипа The Night Of One Star
Фото: пресс-служба

Премьера видео одновременно состоялась в Китае, странах Европы и США.

Напомним, режиссер Алан Бадоев стал первым клипмейкером в СНГ, кто, заключив договор межкультурного характера, открыл стране целую индустрию китайского рынка. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости Видео Бадоева для ONUKA номинировано на престижную кинопремию Группа KAZAKY в обновленном составе представила убойный клип, снятый Аланом Бадоевым Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца
клип режиссер съемки Алан Бадоев
Реклама

Новости партнеров

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Чем полезен одуванчик
Чем полезен одуванчик

Популярные статьи

Сегодня, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Известный подсластитель может Вас убить
Известный подсластитель может Вас убить
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Однокомнатную квартиру 50 кв. м превратили в трехкомнатную
Однокомнатную квартиру 50 кв. м превратили в трехкомнатную