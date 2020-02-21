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Ксения Мишина: "В моей жизни было физическое насилие, и я такого никогда не приму"

Актриса рассказала, почему ей нравится играть негативных персонажей

В субботу, 22 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной картины "Ты только мой". В фильме показана семейная драма, в центре которой оказывается мальчик-подросток. Популярной актрисе Ксении Мишиной в этом проекте досталась очень интересная роль – она играет девушку, которая выходит из колонии, где провела последние 12 лет. О том, почему ей нравится воплощать негативных персонажей, как воспитывает сына Платона и чего не простит мужчине – Ксения рассказала в интервью.

Актриса Ксения Мишина Фото: IVORY films

Ксения, сейчас на экраны выходит сразу два проекта с вашим участием – 16-серийный фильм "Исчезающие следы" и 4-серийна картина "Ты только мой". Расскажите об этих работах.

Когда я прочитала и один, и второй сценарий, поняла, что это мое, я хочу это сыграть. В "Исчезающих следах" я играю вместе с Марком Дроботом, мы такие а-ля Бонни и Клайд. А в картине "Ты только мой" моя героиня выходит на свободу после 12 лет тюрьмы. У меня такая мстительная миссия – расплачиваться со всеми своими врагами, теми людьми, которые посадили меня в тюрьму. И я стараюсь вернуть свое прошлое. Вообще, конечно, наш кинематограф видит меня больше в антигероях. Но я люблю негативных роли, потому что, во-первых, я их играю, а во-вторых – в таких персонажах поле деятельности неимоверное.

Тем не менее, после школы вы пошли учиться на экономиста. Почему выбрали такую профессию?

Все бабушки и дедушки – в банке. Это стабильная оплата, нормированный рабочий график. Сейчас я понимаю своих родителей, так как я сама мама, и мне хочется, чтобы мой ребенок вырос пластическим хирургом и много зарабатывал.

Как вы любите проводить время, когда остаетесь дома в выходной?

Я очень люблю мечтать. Сколько себя помню – мне всегда нравилось что-то придумывать, фантазировать. Как-то обычно я мечтаю в бок своей профессии, например, какой бы хотела получить отклик о последнем своем сериале. Сейчас мое сердце занято работой.

Вы редко вспоминаете об отце своего сына. Спустя столько лет, как вы думаете, почему вы так и не поженились?

Я предпочитаю думать, что так надо было. Он не общается с сыном.

А как вы воспитываете Платона?

Просто я его люблю. Я не знаю, как мужчин воспитывать. Считаю, что женщина может подарить сыну только заботу и любовь, научить каким-то тонкостям души.

Актриса Ксения Мишина Фото: IVORY films

Что бы вы не смогли простить мужчине?

Вранье. Если ты долго живешь с мужчиной, если у вас сильная физическая и душевная связь – чувствуется каждый момент. Женская интуиция очень тонкая. Также физическое насилие – в моей жизни было, и я этого никогда не приму.

Со стороны вы кажетесь такой Снежной королевой, холодной, закрытой. Когда вы поняли, что таким поведением вы можете защитить себя?

На работе бывает так, что с первого дня понимаешь – ничего не сложилось, с режиссером не сошлось, с группой. Тогда ты обособляешься и начинаешь самостоятельно существовать. Я умею себе запрещать, включаю холодный ум. В этом плане я себя немножечко воспитала.

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