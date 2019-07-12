Кто из знаменитостей вышел на красную дорожку ОМКФ 2019: яркие фото

По красной дорожке ОМКФ прошлась и американская актриса Роуз Макгоуэн

В пятницу, 12 июля состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Мероприятие традиционно проходит в Одесском академическом театре оперы и балета. Ведущими вечера стали Олег Панюта и Янина Соколова. Гости кинофестиваля удивляли невероятно красивыми нарядами.

Так, на красной дорожке появились директор телеканала "Украина" Виктория Корогод, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Родичі в турне" Григорий Герман с женой, ведущая новостей "Сегодня" Ольга Грицык. Кроме того, зрители увидели главного продюсера департамента киносериального производства телеканала "Украина" Наталию Стрибук и исполнителя главной роли в сериале "Маркус" Александра Нейкенса. Отметим, что украинско-латвийская драма ждет зрителей в программе юбилейного Одесского международного кинофестиваля.

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале Украина Ольга Грицык Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина" Наталия Стрибук Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Наталия Стрибук и исполнитель главной роли в сериале "Маркус" Александр Нейкенс Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Ведущий программ "Ранок з Україною" и "Родичі в турне" Григорий Герман с женой Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Директор телеканала "Украина" Виктория Корогод Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/5

Также порадовали зрителей своими элегантными образами и другие гости ОМКФ 2019: Янина Соколова, Андрей Шатырко, Татьяна Терехова, Ирина Данилевская, Камалия с супругом, экс-холостяк Никита Добрынин с возлюбленной Дашей Квитковой, Римма Зюбина, Анна Завальская, Олег Филимонов, Павел Розенко с Аленой-Кристиной Лебедь, Виктория и Сергей Тигипко, Монрита.

Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/15

На красную дорожку ОМКФ 2019 вышли и режиссер Ахтем Сеитаблаев, певица Джамала, звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн, акриса Иванна Сахно, телеведущая Леся Никитюк и многие другие.

Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звездные гости на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/14

Напомним, ранее "Сегодня" попросили у зрителей возле красной дорожки ОМКФ-2019 прокомментировать наряды гостей кинофестиваля и поделиться с общественностью своими мыслями.

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