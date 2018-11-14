Кто остался? Появился трогательный трейлер фильма 2020. Безлюдная страна

По сюжету, события происходят в 2020 году

Постер фильма "2020. Безлюдная страна"

На фестивале в немецком городе Котбус на прошлой неделе состоялась премьера украинского фильма "2020. Безлюдная страна". В сети появился трейлер киноленты.

Режиссер картины Корней Грицюк начал съемки еще в 2016 году. По сюжету, события происходят в 2020 году. После подписания многочисленных международных соглашений и договоров украинцам дали возможность уехать в любую страну мира. Поэтому люди массово начали покидать страну. Всего за несколько недель улицы городов опустели.

После волны эмиграции канадский режиссер решил провести эксперимент: он отправился в Украину, чтобы узнать, счастливы ли те люди, которые остались, и почему. Стоит отметить, что фильм "2020. Безлюдная страна" Корней Грицюк создал в жанре мокьюментари, поэтому фильм экранизирован под документальный.

В Украине фильм "2020. Безлюдная страна" выйдет в ограниченный прокат 22 ноября.

Напомним, украинский анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм".

А недавно стало известно, что закончились масштабные съемки экшена "Захар Беркут".