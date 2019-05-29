Кто представит Украину на Sziget 2019: объявлен шорт-лист

Финалистами премии APPS Music & SZIGET: Awards стали 7 групп

Фестиваль Sziget пройдет в Будапеште 7-12 августа Фото: instagram.com/szigetofficial

Сегодня, 29 мая, объявят победителя APPS Music & SZIGET: Awards, который представит Украину на фестивале Sziget 2019. За это право будут бороться группы DZ’OB, INDT, Jonathan Livingston, [О], The Unsleeping, YUKO и ЦеШо.

К слову, каждый, кто отдаст свой голос за любимых исполнителей, станет участником розыгрыша недельного абонемента на Sziget, чтобы увидеть знаменитый фестиваль собственными глазами.

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Финалистами премии APPS Music & SZIGET: Awards стали 7 групп, которые получили наибольшее количество баллов по правилам голосования на сайте фестиваля. Каждые два дня фаны актуальной украинской музыки находили новые лайвы номинантов, выбранных экспертами. Лайвы сочетались в пары, между которыми предлагалось выбрать тот, который понравился больше всего и проголосовать за него в течении 7 дней с момента опубликования. Кроме победителей в голосовании приняли участие и номинанты премии ADAM, Braii, Fontaliza, OY Sound System, Sasha Boole, YEYO и Wavy Dem.

Группа, оцененная выше в финале, станет лауреатом премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019 и уже в августе выступит на сцене Europe Stage фестиваля Sziget в Будапеште. Имя победителя APPS Music & SZIGET: Awards 2019 будет объявлено в эфире радио Miami 30 мая в 17:00-19:30. Кроме победителя премии, на Sziget 2019 выступят украинцы alyona alyona (7 августа), Иван Дорн (11 августа) и Hudaki Village Band (7 августа).

Напомним, Sziget Festival, пятый самый большой фестиваль в мире и самый любимый заграничный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019.

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