Кто снимет сиквел "Лары Крофт": все подробности

Главную роль вновь сыграет Алисия Викандер

Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" Фото: YouTube

Как известно, новый фильм о неугомонной искательнице приключений с Алисией Викандер в главной роли получит свое продолжение. Киностудия Warner Bros. уже начала производство второй части фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".

Смотрите видео о том, чем привлекают фильмы из 90-х:

Теперь стало известно, что у сиквела уже есть постановщик. Как пишет Empire, у сиквела официально появился режиссер. Им стал британец Бен Уитли, создатель антиутопии "Высотка" и камерной криминальной драмеди "Перестрелка". Алисия Викандер вернется к роли Лары Крофт.

Отметим, что популярная компьютерная игра Tomb Raider была впервые экранизирована в начале нулевых. Главную роль исполнила Анджелина Джоли. Франшиза вылилась в дилогию.

В 2018-м вышел ребут, где Лару Крофт сыграла Алисия Викандер. Некоторые критики написали, что ремейк получился неидеальным, но все же лучше своих предшественников.

Напомним, ранее актриса Алисия Викандер рассказала, чем ее героиня будет отличаться от привычной зрителю Лары Крофт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram