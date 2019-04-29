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Кто убил Короля ночи и кто погиб в 3 серии 8 сезона "Игры престолов": сюжет

Совершенно неожиданный персонаж появился в 3 серии 8 сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Кто умрет в 3 серии 8 сезона "Игры престолов"
Кто умрет в 3 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: YouTube

На экраны 28 апреля вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой ранее пролил свет на самую масштабную битву проекта. Новая серия оказалась настолько захватывающей, что многие пользователи сети просто не могут выразить свой восторг и свое волнение - Король ночи и его армия мертвецов наконец-то прибыли в Винтерфелл. Этот бой был кровавым, масштабным и захватывающим.

В момент, когда уже, казалось бы, все потеряно и все погибнут, врывается персонаж, о котором все забыли и спасает ситуацию. В Винтерфелле появилась Мелисандра, которая зажгла в прямом смысле оружие дотракийцев. В битве героически погибает Лианна Мормонт – она убивает мертвого великана, но и сама умирает.

Впрочем, это не особо помогло, скорее задержало мертвецов, которые мощным потоком просто лились на бойцов. Дени и Джон пытались отделить своих и мертвых огнем с неба. Дейенерис даже пыталась сжечь и самого Короля Ночи, однако – огонь его не берет.

Эпичной оказалась сцена спасения и защиты Брана, в которой погибает Теон. Он знает это, а Бран благодарит его за то, что тот был хорошим человеком. Убивает же Короля Ночи девочка, у которой нет имени. Именно Арья, после битв с ходоками и разговором с Мелисандрой спешит к Брану. Она и убивает Короля Ночи.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая.

Ранее канал HBO показал несколько новых снимков из третьего эпизода "Игры престолов".

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Источник: Сегодня
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