Кто захватит Железный трон: букмекеры озвучили шансы героев "Игры престолов"

У Брана самый высокий коэффициент

Бран Старк. Кадр из сериала "Игра престолов"

Восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны уже совсем скоро, тем более, что шоу успело побить свой собственный рекорд. Поклонники сериала неутомимо строят теории относительно того, что же произойдет в финальных сериях. Один из главных вопросов, мучающих умы фанатов саги, – кому же достанется Железный трон? Букмекеры ставят на Брана Старка.

Отметим, что создатели "Игры престолов" тщательно оберегают сериал от всевозможных спойлеров, поэтому узнать заранее, кто же победит в борьбе за желанный трон, невозможно.

Некоторые считают, что отношения Дейенерис и Джона Сноу, которые зародились в 7 сезоне, помешают этим двоим получить заветный престол, поэтому его захватит Бран Старк. Букмекеры уже начали принимать ставки, и пока у Брана самый высокий коэффициент. Среди лидеров также есть персонаж, которого в сериал не ввели (и вполне вероятно, что не введут вообще) – ребенок Джона Сноу и Дейенерис Таргариен.

Напомним, ранее букмекерские конторы отмечали, что наибольшие шансы занять трон у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу. На обоих принимаются ставки с коэффициентом 2 к 1.