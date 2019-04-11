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Кто займет Железный Трон: назван предполагаемый "победитель" в "Игре престолов"

Есть предположения, что победит всех кто-то из рода Старков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
"Игра престолов" 8 сезон - кто займет Железный трон
"Игра престолов" 8 сезон - кто займет Железный трон
Фото: YouTube

До премьеры последнего 8 сезона сериала "Игра престолов", о создании спецэффектов в котором показано в новом видео, остались считанные дни, а поклонники уже составляют новые теории финала.

"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Дело в том, что профессор Колумбийского университета Брюс Крейвен назвал вероятного "победителя" "Игры престолов". Мужчина пришел к выводу, что самые большие шансы получить Железный трон у Сансы Старк, пишет Associated Press.

По словам Крейвена, Санса имеет хорошие шансы на успех благодаря ее большому опыту.

"Она начинала беспомощной принцессой с мечтами о лимонных пирожных, а превратилась в хитрого стратега. Она вытерпела унизительные бракосочетания, научившись таким образом приспосабливаться и адаптироваться – то, чего не умел делать ее отец – Нед Старк", – рассказал он.

По мнению ученого, героиня овладела искусством манипулировать людьми. Даже от Серсеи она взяла лидерство и бескомпромиссность. Профессор отметил, что Сансе не хватает лишь огневой мощи, которая есть у Дейенерис Таргариен, а также навыков убийцы, как у Арьи Старк.

А вот профессор средневековой европейской литературы в Оксфорде Кэролайн Ларрингтон убежден, что Железный трон получит Дейенерис Таргариен.

Напомним, канал HBO опубликовал новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов", и на этот раз – не сюжетный. Называется он "Последствия". Также создатели шоу решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей.

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Источник: Сегодня
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