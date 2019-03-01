Кто займет Железный трон? Появились впечатляющие постеры "Игры престолов"
На кресло повелителя Вестероса претендуют не только ключевые герои
Восьмой и последний сезон сериала "Игра престолов" фанаты ждут с большим нетерпением. Канал HBO недавно заинтриговал новым трейлером, в котором показаны кадры масштабной битвы. Теперь же появились крутые постеры нового сезона.
Судя по изображениям, на Железный трон в Вестеросе претендуют не только ключевые герои (Джон Сноу, Серсея или Дейенерис), но и все героини истории. Каждый из персонажей изображен на троне.
Также на картинках есть своеобразные девизы персонажей, преобразованные в хештеги. Например, у Дейенерис Таргариен он звучит как "Мое правление только началось", Арья Старк напоминает о девизе своего рода.
Кроме этого, на каждой из героинь - стилизованные наряды, символически подчеркивающие их положение. Отметим, что осьмой сезон сериала "Игра престолов" стартует 14 апреля 2019 года.
Напомним, канал HBO посвятил преданным фанатам сериала новый видеоролик. Также создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram.
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