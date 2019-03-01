Кто займет Железный трон? Появились впечатляющие постеры "Игры престолов"

На кресло повелителя Вестероса претендуют не только ключевые герои

"Игра престолов" Фото: Instagram

Восьмой и последний сезон сериала "Игра престолов" фанаты ждут с большим нетерпением. Канал HBO недавно заинтриговал новым трейлером, в котором показаны кадры масштабной битвы. Теперь же появились крутые постеры нового сезона.

"Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram "Игра престолов" постеры 8 сезона Фото: Instagram 1/19

Судя по изображениям, на Железный трон в Вестеросе претендуют не только ключевые герои (Джон Сноу, Серсея или Дейенерис), но и все героини истории. Каждый из персонажей изображен на троне.

Также на картинках есть своеобразные девизы персонажей, преобразованные в хештеги. Например, у Дейенерис Таргариен он звучит как "Мое правление только началось", Арья Старк напоминает о девизе своего рода.

Кроме этого, на каждой из героинь - стилизованные наряды, символически подчеркивающие их положение. Отметим, что осьмой сезон сериала "Игра престолов" стартует 14 апреля 2019 года.

INSTAGRAM 28 Фев 2019 в 6:00 PST

Напомним, канал HBO посвятил преданным фанатам сериала новый видеоролик. Также создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram.

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